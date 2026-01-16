あまつまりな5th写真集が発売決定！ リアルとフィクションの境界で揺れる過去最高セクシー

株式会社光文社撮影／横山マサト (C)光文社撮影／横山マサト (C)光文社

グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍するあまつまりなさんの5冊目となる写真集が、光文社より2026年3月13日（金）に発売が決定したことをここにお知らせいたします。

この人物は実在するかどうかわからない――そんなミステリアスなキャッチフレーズの「2.5次元モデル・あまつ様」として、コスプレ活動を開始して大ブレイク。2020年には「あまつまりな」へと改名して、人間界に「転生」し、ますます多くのグラビア誌の誌面を飾ってきました。

本作で挑んだテーマは「リアルorフィクション」。実在しない人物が生成されることが日常になったこの時代だからこそ、「2.5次元＝現実と虚構の間」として世に現れたあまつまりなが表現できるものは何かを突き詰めた一作となっています。

撮影／横山マサト (C)光文社

撮影の舞台は、タイ・バンコクとパタヤ近郊。ノスタルジックで近未来的、情景と喧噪が交錯する2つの街で、聖母のごとき微笑みをたたえた「昼の顔」と、妖しくも美しいインモラルな「夜の顔」の二面性を切り取りました。

美しき離島のビーチといったグラビア王道の舞台はもちろん、ネオン街のクラブ、廃墟のようなホテル、深夜の高層ホテルのベッド…といった挑戦的なシチューションと、あまつまりなしか着こなせないフェティッシュで官能的な衣装の数々は圧巻です。そして、アンダーバストやヒップまで、本人史上最大露出となる大胆すぎる肌見せも…！ 全編、必見の内容となっています。

3月15日（日）には、タワーレコード渋谷店にて発売記念イベントを開催（詳細は後日発表）の予定です。AI時代へのカウンターとなる、グラビア史に残る一冊となっていますので、ぜひお見逃しなく！

【あまつまりなさんコメント】

これまでと比べて、個性的で攻めた衣装が多いことや、初めての撮影チームでの撮影であったこと、猥雑でエネルギッシュで、強い空気感を持つ撮影地、私自身のイメージを最大限に活かしながらも、全体としてはかなり大人っぽい雰囲気になるよう意識したりと、私にとって挑戦の多い撮影でした。

その一つひとつの挑戦が重なったことで、フェティッシュをじっくりと味わっていただける、非常に濃度の高い一冊に仕上がったと感じています。



【先行カット写真説明】

撮影／横山マサト (C)光文社

少女のようなピュアな表情、そしてトップスをたくし上げると…。美しいアンダーバストラインが眩しい。

撮影／横山マサト (C)光文社

バンコク・チャイナタウンの古びた旅社で見せるパープルの超変形ボディスーツ。

撮影／横山マサト (C)光文社

熱気溢れる街を闊歩するのは、まさかのメイド。これを着こなせるのがあまつまりなの真骨頂。

【書誌情報】

書名：あまつまりな5th写真集（タイトル未定）

定価：本体価格3200円＋税

発売日：2026年3月13日（一部地域では発売日が異なる場合があります）

仕様：A4 判／128 ページ／オールカラー

特典：ポストカード１枚封入（全6種）



【あまつまりなプロフィール】

あまつまりな 12月28日生まれ 2.5次元出身 T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X（_ap8_）、公式Instagram（_ap82_/）にて。

最新情報はFLASH公式X アカウント、及びあまつまりな公式SNSより随時お届けしていきます。

