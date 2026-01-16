福岡ダイハツ販売株式会社が『マネーフォワード クラウドインボイス』を導入決定

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、自動車の販売・整備を行う福岡ダイハツ販売株式会社が、『マネーフォワード クラウドインボイス』の導入を決定したことをお知らせします。当社は、『マネーフォワード クラウドインボイス』の提供を通じて、福岡ダイハツ販売における現場および経理部門の業務フロー刷新を支援し、中長期的な組織成長と生産性向上に寄与してまいります。

■導入の背景

福岡ダイハツ販売では、従来、請求書送付業務において、基幹システムから出力した請求データを紙に印刷し、手作業で封入・封緘・郵送を行っていました。特に、各店舗への部品供給や社外販売会社との取引を担う部品部では、毎月1,000通を超える請求書送付が発生しており、膨大な作業工数が課題となっていました。また、昨今の郵送料金の値上げに伴うコスト増も重なり、抜本的な業務改善が必要となっていました。

複数製品を比較検討する中で、特に『マネーフォワード クラウドインボイス』の「PDF分割機能」による工数削減が評価され、今回の導入に至りました。「PDF分割機能」は複数の取引先の請求書がひとつにまとまったPDFファイルを、取引先ごとに自動分割して送付できる機能です。

■福岡ダイハツ販売からのコメント

経理部 次長 半田様

特に部品部では、毎月の請求書発行・送付件数が多く、手作業での対応は時間・労力ともに限界があると考えていました。郵便料金の高騰が重なったこともあり、業務の簡素化を目指してシステム導入を決めました。

選定の決め手は、当社の運用に合致した「PDF分割機能」と、取引先側の利便性を考慮した「Web送付機能」です。メール添付での請求書受領は取引先側での管理が煩雑になりがちですが、Web上で過去分まで遡って確認できる点は、取引先にとっても大きなメリットになると感じています。

導入後、お客様からの混乱もほとんどなく、スムーズに移行できました。また、未開封の取引先を可視化できるため、営業担当者が迅速にフォローを行える点も非常に助かっています。まずは部品部で実現した業務効率化とコスト削減の実績をもとに、今後は他部署への展開も前向きに検討していきたいと考えています。

■『マネーフォワード クラウドインボイス』について

『マネーフォワード クラウドインボイス』は、請求書、納品書、支払通知書などの取引関係書類の送付を電子化し、業務効率化とコスト削減を実現する帳票電子送付システムです。取引先や仕入先とのすべての取引関係書類について、送付業務の自動化と、電子帳簿保存法に準拠した形での電子保管を実現します。

URL：https://biz.moneyforward.com/cloud-invoice/

■福岡ダイハツ販売株式会社について

名称 ：福岡ダイハツ販売株式会社

所在地 ：福岡県福岡市博多区東比恵4丁目10-11

代表者 ：内山邦彦

創立 ：1927年7月

事業内容：自動車（新車、中古車）の販売、メンテナンス（点検、車検、修理）、部品販売、レンタリース、JAF取扱い、損保(自動車保険) 各種保険代理店

URL ：https://fukuoka.dd.daihatsu.co.jp/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。