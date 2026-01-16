シニア専門求人サイト「シニアジョブ」の求人に動画掲載が可能になりました

株式会社シニアジョブ

シニア転職支援の株式会社シニアジョブ（本社：東京都新宿区/代表取締役 中島康恵）は、サービス提供しているシニア専門求人サイト「シニアジョブ」に、求人企業向けの新機能として動画掲載機能を追加しました。これまでは文章や静止画像のみだった求人ページや企業ページ上に動画を掲載することが可能となり、シニア求職者の応募率向上が期待できます。

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」に動画掲載の新機能追加、求人ページに動画を掲載する企業向けの編集画面

■新機能・動画掲載機能について

2026年1月14日に、シニア専門求人サイト「シニアジョブ」（https://seniorjob.jp/）の求人企業向けの新機能として追加された動画掲載機能は、シニア求職者に対して求人応募を促すために、求人ページ、または企業ページに動画を掲載する機能です。

これまでは文章と静止画像のみを用いて、シニア求職者に仕事内容や会社情報を訴求していましたが、動画を用いたよりダイレクトな魅力のアピールが可能となりました。

求人掲載企業は、求人ページと企業ページそれぞれ1本の動画をアップロード（掲載申請）することができ、運営側のチェックののちに求人ページや企業ページに掲載されます。同時にYouTube上でも公開されます。

トップや採用担当者、上長などによる会社やお仕事の紹介、先輩社員の声、社内風景・お仕事風景などの動画を作成し、シニア求職者にリアルな現場を見てもらうことで、応募率が向上する可能性があります。

■掲載できる動画の条件

- mp4、mov、avi、wmv、mpeg、flv、3gpp、webm 形式の動画を掲載できます。- アップロードは1日1本に限ります。- 極端に暗い、音声が聞こえないなど、品質の低い動画は掲載できません。- 設定された動画はシニアジョブ上で公開されるほか、YouTube上に公開されます。著作権や個人情報に配慮して、動画を掲載してください。

■シニアジョブ 代表取締役 中島康恵からのコメント

シニアジョブ 代表取締役 中島康恵

お待たせいたしましたが、私たちが提供するシニア専門求人サイト「シニアジョブ」でも、この度、動画掲載ができるようになりました。

私自身もオンライン上の映像コンテンツを視聴する頻度は高く、求人サイトサービスにおいても動画コンテンツの必要性を感じていたため、機能の追加ができたことを喜ばしく思っています。

シニア向けの求人も、最新の情報を迅速に反映することはもちろん、詳しいお仕事の情報や社内の環境などをわかりやすく伝えることが応募の増加につながるため、求人企業の皆さまは、ぜひ、積極的にこの機能を使って動画を掲載してみてください。

■シニア専門求人サイト「シニアジョブ」について

50歳以上のシニアに特化した求人サイト事業として、2022年8月にオープンしました。求人の対象が主に50歳以上になることを了承した企業のみが求人を掲載しており、また、求人企業の平均年齢や、50代・60代・70代以上の勤務人数といったシニアの活躍情報がわかるなど、シニアが安心して応募や就職活動ができる機能が揃っています。求人企業は初期費用無料、成果報酬制で、採用決定までは求人を何件掲載しても無料で使用できます。

お仕事をお探しのシニアの方や、シニア人材採用をお考えの企業の採用担当者の方は、サイトからご登録・お問い合わせをお願いいたします。

- お仕事をお探しのシニアの方はこちら https://seniorjob.jp/- 企業の採用担当者の方はこちら https://seniorjob.jp/landing/client/lp-03/

【会社概要】

代表 ： 代表取締役 中島 康恵

本社 ： 東京都新宿区大久保2丁目5－22セキサクビル8F

URL ： https://corp.senior-job.co.jp/

事業内容 ： シニアの人材ビジネス提供

運営サイト：

シニアジョブ： https://seniorjob.jp/

シニアジョブエージェント： https://senior-job.co.jp/

シニアジョブコネクト： https://connect.seniorjob.jp/

シニアタイムズ： https://senior-job.co.jp/magazine/

プレスリリースのPDFダウンロードはこちらからお願いいたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d31414-184-bb80a33f2301499fa88ff97434ba4960.pdf

本件に関するお問い合わせ先

株式会社シニアジョブ 広報部 安彦（あびこ）

TEL：080-4107-5851 e-mail：m-abiko@senior-job.co.jp

株式会社シニアジョブ

50歳以上のシニアに特化した人材紹介、人材派遣、求人サイトの各サービスを提供する会社です。学生起業家出身である代表取締役の中島が、人材不足にも関わらずシニアの就職が困難であるという社会課題に気づき、その解決をライフワークとするべく業種転換。徹底した効率化とスピードによって、シニアの総合人材会社としてそれぞれ延べ9万件を超える求職者と求人企業が登録。