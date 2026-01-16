【昨年大好評につき、今年は全国13会場に拡大！】キャラメルが主役のフランス・ブルターニュ発ブランド「メゾン・ルルー」、百貨店バレンタイン催事に出店
キャラメル缶（茶）12個入（C.B.S.）
フランス・ブルターニュ地方の港町「キブロン」で生まれたキャラメル・ショコラブランド 「MAISON LE ROUX（メゾン・ルルー）」が、2026年も百貨店のバレンタイン催事に出店いたします。
昨年は３か所のみでの出店でしたが、多くのお客様にご好評いただいたことを受け、今年は全国13か所へと拡大することとなりました。今回の出店のうち9店舗がバレンタイン催事として初出店となり、これまで実店舗（メゾン・ルルー神戸店）やフランス展を中心に展開してきたメゾン・ルルーの商品を、より多くの地域で直接ご覧いただける機会となります。
百貨店バレンタインにおける“新たな選択肢”として
メゾン・ルルーは、「キャラメル」を主役に据え、ショコラとのマリアージュを追求してきたフランスの伝統ある菓子ブランドです。
バレンタイン=チョコレートという固定概念が根強い中で、
同ブランドは
「甘さだけに寄らない、大人のためのバレンタイン」
「素材の個性を味わうフランス菓子」
という独自の立ち位置を確立してきました。
百貨店催事では、
・キャラメルとショコラのなめらかな口どけ
・ブルターニュ地方特有の有塩バターを使用したキャラメルの芳醇な香り
・フランスらしい洗練されたパッケージデザイン
を実際に手に取って体感していただける点が評価され、今年の全国展開へとつながりました。
キャラメルとショコラが織りなす、フランス菓子の世界観
今回のバレンタイン催事では、ブランドを象徴するキャラメル菓子を中心に、ショコラ職人の技術が詰まったアソート商品などを展開予定です。
キャラメルの甘さ・塩味・苦味・香ばしさを丁寧に引き出し、ショコラと掛け合わせることで生まれる奥行きのある味わい。 贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美としてもご選択いただける商品を通じて、フランス菓子ならではの表現力と、キャラメルの新たな魅力を提案します。
■ バレンタイン催事でのおすすめ商品
キャラメル缶（オレンジ）12個入（アソート）:イメージ画像
キャラメル缶（オレンジ）12個入（アソート）
創業者アンリ・ルルーが考案した、ブランドを象徴する塩バターキャラメル「C.B.S.(R)（Caramel au Beurre Sale）」をはじめ、メゾン・ルルーが誇る全フレーバーのキャラメルを1粒ずつ詰め合わせたアソート缶です。
フランス産発酵バターのコク、砂糖の焦がし加減、塩味のバランスまで計算された味わいは、キャラメルの概念を覆す深み。
ギフト・自家用ともに高い人気を誇る定番商品です。
キャラメルバー5本セット A：イメージ画像
キャラメルバー 5本セット A
メゾン・ルルーの屋号になってから誕生した、ブランドを象徴するキャラメル菓子「キャラメルバー」の詰め合わせ。
なめらかなキャラメルをショコラでコーティングし、フランス産発酵バターの豊かなコクと、ほどよい塩味を引き立てています。
シンプルで洗練された佇まいは、大人のバレンタインギフトとして支持されています。
ボンボンショコラアソート 13個入：イメージ画像
ボンボンショコラアソート 13個入
C.B.S.(R)（塩バターキャラメル）やプラリネ・ナッツなど、メゾン・ルルーの魅力を存分に楽しめる多彩なフレーバーを、13粒詰め合わせました。
一粒一粒に職人の技が感じられる、特別な贈り物にふさわしい豪華なアソートです。
■ バレンタイン催事《初出店》百貨店（9店舗）
横浜タカシマヤ / 東武百貨店 池袋店 / 大丸東京店 /
あべのハルカス近鉄本店 / 大阪タカシマヤ / そごう広島店 /
大丸下関店 / 高知大丸 / 岩田屋本店
■ 出店スケジュール
【関東】
・そごう横浜店｜1/21（水）～2/15（日）
・横浜タカシマヤ｜1/21（水）～2/14（土）★初出店
・東武百貨店 池袋店｜1/28（水）～2/14（土）★初出店
・日本橋タカシマヤ｜1/21（水）～2/14（土）
・大丸東京店｜1/29（木）～2/15（日）★初出店
【関西】
・阪急うめだ本店｜1/21（水）～2/14（土）
・あべのハルカス近鉄本店｜1/17（土）～2/14（土）★初出店
・大阪タカシマヤ｜1/21（水）～2/14（土）★初出店
・ジェイアール京都伊勢丹｜1/20（火）～2/15（日）
【中国・四国】
・そごう広島店｜1/23（金）～2/15（日）★初出店
・大丸下関店｜1/29（木）～2/14（土）★初出店
・高知大丸｜1/28（水）～2/15（日）★初出店
【九州】
・岩田屋本店｜1/23（金）～2/15（日）★初出店
※催事会場の詳細は、各百貨店の公式ホームページをご確認ください。
※お取り扱い商品は店舗により異なります。
※状況により、予告なく変更となる場合がございます。
■ MAISON LE ROUX（メゾン・ルルー）について
1977年、ブルターニュ地方にある港町キブロンで生まれたのがメゾン・ルルーです。
創業者のアンリ・ルルーは、酪農が盛んなこの土地の特性を活かした塩バターキャラメルに
香ばしいナッツを混ぜたC.B.S.(R)（キャラメル・ブール・サレ）を考案し、
1980年にパリで開かれた国際コンフィズリーサロンで最優秀ボンボン賞を獲得。
またチョコレートの評価も高く、ブランドを代表する双璧となっています。
■ オンラインショップ・実店舗について
オンラインショップ
公式オンラインショップでは、百貨店催事で展開する商品をはじめ、キャラメルやショコラの定番商品を全国へお届けしています。ブランドの背景や商品ストーリーとともに、ギフト・自家用のいずれにも対応したラインナップをご用意しています。
公式オンラインショップ :
https://bonap-shop.jp/
実店舗（MAISON LE ROUX 神戸店）
兵庫県神戸市に構えるメゾン・ルルー神戸店では、ブティックに加えティーサロンを併設。
キャラメルを主役にしたパフェやデザート、キャラメル＆ショコラと相性の良いドリンクなど、ここでしか味わえないメニューを提供しています。
百貨店催事とは異なるラインナップを、ゆったりとした空間で楽しめる場として親しまれています。
【店舗情報】
〒650-0021 神戸市中央区三宮町2丁目8-1
営業時間：11:00～19:00(L.O. 18:00)
定休日：火曜日
1F ブティック
メゾン・ルルー神戸店(1階)
2F ティーサロン
メゾン・ルルー神戸店(2階)
ボンボンショコラ
ショコラは1粒からお買い求めいただけます。
プリュスク パフェ(C.B.S.(R))
神戸店限定パフェ
公式Instagram :
https://www.instagram.com/maison_le_roux_japon/
■ 会社概要・事業体制について
メゾン・ルルーは、日本国内において日仏商事株式会社が長年取り扱ってきたブランドです。
2024年12月にグループ内で新会社「株式会社トゥテラ」を設立し、「MAISON LE ROUX」をはじめとするD2C事業を展開しています。
オンラインショップ・実店舗・百貨店催事を横断した体制により、フランスのエスプリやブランドの世界観、職人技の魅力を、より直接的にお客様へ届けてまいります。
株式会社トゥテラ
株式会社トゥテラは、「日々の暮らしをより豊かにする商品の提供を通じて、顧客満足と信頼を築くこと」をビジョンに掲げ、食品・ライフスタイル関連商品の企画・販売を行う企業です。フランスを中心とした国内外の食文化や嗜好品を厳選し、オンラインショップおよび実店舗を通じて、その背景にある魅力やストーリーとともに提案。新しい発想と丁寧なサービスで、日常に心が弾む体験と上質な価値を届けています。