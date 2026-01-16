青春の一幕を切り抜いたショートドラマが無料で楽しめるＳＮＳ「これじゃ在り来たりすぎる。」運用スタート！アカウント開設３週間でTikTokフォロワー１万人を突破！

株式会社テレビ東京ホールディングス

◆1話1分前後で無料で楽しめる 高校生たちの日常を切り抜いたかのような青春ショートドラマアカウントの運用開始！

テレ東では、2025年12月より青春ショートドラマアカウント「これじゃ在り来たりすぎる。」の運用をスタートしました。Tiktokで誰でも無料で楽しむことができるSNSアカウントです。

とあるごく普通の私立高校「翔明学園高校」を舞台に、まるで本当にそこで青春生活を謳歌しているかのような高校生たちの日常を切り取ります。特別な才能も、派手な運命もない。でもそこには、気になる人がいて、仲間がいて、毎日ちょっとした事件が起きている。何気ない一言に傷ついたり、誰かの存在だけで一日が輝いたりする。この物語では、恋愛、友情、勉強、進路、部活など、高校生活の“あるある”な出来事を通して、悩みながらも今を生き抜く高校生たちの姿を、ありのままに描いていきます。

◆制作・運営を担うのは、総再生回数5億回＆SNS総フォロワー数30万人超えの 「本気出すのは明日から。」などを手掛けるチーム！

本作の制作・運営を担当するのは、「本気出すのは明日から。」などを手掛ける株式会社CREAVEの制作チーム。アドリブに近い演出手法を執り、まるで視聴者に「その場にいる感覚」や「登場人物が実在している感覚」を与え、物語の中に入り込むような没入感を与えるショートドラマを得意としています。

＜プロデューサーコメント＞

■株式会社テレビ東京 配信ビジネス局ライツ開発部 加瀬未奈・高橋初来

まるで高校生たちの青春を覗き見しているかのような、思わずニヤけてしまうシチュエーションの連続。一見"学校あるある"のような単発のショートコンテンツに見えて、日々の更新を通じて時間をかけてキャラクターやドラマが立ち上がっていく、テレビドラマにもSNSコンテンツにもない、新しい体験になっています。

そんなバーチャルショートドラマのパイオニアであるCREAVEの皆様は、百戦錬磨のバズコンテンツの制作経験と、青春のときめきを表現することへの並々ならぬ情熱を持った最高のチームで、この度ご一緒できることを大変うれしく思います。

キャストの皆様も全員が魅力的で、これから回を重ねるごとに厚みを増していく本作を是非お楽しみください。

■株式会社CREAVE 代表取締役社長 中村真奈

今回はこのような素敵な機会をいただき、大変嬉しく思っております。テレビ東京様が培ってこられたエンタメコンテンツ制作力・メディア展開ノウハウと、私たちCREAVEが向き合い続けてきた“ショートドラマを通じたファンづくり”の知見が掛け合わさることで、SNSにとどまらない、新しいIPのかたちに挑戦できると確信しています。

キャスト・クリエイターと共に、日々の更新を通じて世界観と感情を丁寧に積み上げ、 「続きが気になる」「このキャラクターを応援したい」そんなファンダムが自然と生まれる、明日が少しでも楽しみになるような作品を育ててまいります。ショートドラマから始まる、次の時代のグローバルIP創出に、ぜひご期待ください。

＜アカウント概要＞

・アカウント名：「これじゃ在り来たりすぎる。」

・TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@koresugi_

・コンセプト

「誰かの人生を観る」のではなく、いつの間にか自分を重ねて観てしまうショートドラマ。舞台は、とあるごく普通の私立高校。特別な才能も、派手な運命もない、でもそこには、気になる人がいて、仲間がいて、毎日ちょっとした事件が起きている。何気ない一言に傷ついたり、誰かの存在だけで一日が輝いたりする。恋愛、友情、勉強、進路、部活、など、高校生活のあるあるな出来事を通して、悩みながらも青春を謳歌する姿を描きます。「今日の続きが気になる」「あの2人の関係がどうなるのか知りたい」そんな気持ちで、毎日つい覗いてしまうようなアカウントを目指します。