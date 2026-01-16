令和8年2月27日（金曜日）、農林水産省本省において外食産業の海外展開に関するセミナー（主催：グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会）を開催します。

今回のセミナーでは、輸出拡大をけん引している我が国の外食産業の海外展開に焦点を当てたプログラムを計画しています。

海外展開に関心をお持ちの皆様や検討中の食品産業関係者の皆様は、是非ご参加ください。

1． 概要

グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会においては、例年、食品関連企業の海外展開の機会を増大するための一助として、情報提供のためのセミナーを開催しています。

今回のセミナーでは、輸出拡大をけん引している我が国の外食産業の海外展開に焦点を当て、海外進出のリーディング企業をお招きし、事業の概況や課題、今後の展望等について基調講演をいただきます。

また、JETROロンドン事務所が公表した英国の外食産業調査、EUにおける包装・包装廃棄物規則（PPWR）の最新状況など、食品産業の海外展開に関する令和7年度の成果について報告します。

2． セミナー内容

【タイトル】令和7年度第3回GFVC推進官民協議会全国セミナー ～日本食文化産業の海外展開～

【日時】令和8年2月27日（金曜日）14時00分から16時00分まで

【形式】対面（100人程度）・オンライン（200人程度）のハイブリッド形式

【会場】農林水産省7階講堂（東京都千代田区霞が関一丁目2-1）

3． プログラム

1. 開会

<登壇>

農林水産省輸出・国際局海外需要開拓グループ長 小宮恵理子

2. 基調講演

<登壇>

株式会社トリドールホールディングス執行役員兼CFSO 草野篤氏

3. 外食産業の海外展開ガイドライン～英国の事例～

<登壇>

JETROロンドン事務所ディレクター 林伸光氏（オンライン）

4. PPWRに向けた国内・EU域内の対応状況、EU包装規制に係る最新動向

＜登壇＞

みずほリサーチ＆テクノロジーズシニアコンサルタント 中村彩乃氏

5. 海外の消費者を対象とした日本産食品に関する市場調査について

＜登壇＞

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）カテゴリー・マネージャー 藤田恵子氏

6. インドミッション及びインドネシアミッションの報告

＜登壇＞

農林水産省輸出・国際局海外需要開拓グループ国際情報分析官 大川幸樹

7. 質疑応答・意見交換

閉会後は、ネットワーキングの時間としてご自由にご活用ください。

（注）上記の内容は現時点の予定であり、今後変更となる可能性がございます。

4． ご参加を希望される皆様へ

（1） 申込方法及び申込締切

【申込方法】オンラインで参加される場合も含め、次の申込フォームに必要事項を明記の上、お申込みください。 申込フォーム（外部リンク）

【申込期間】 令和8年1月16日（金曜日）から2月25日（水曜日）17時00分まで

※本セミナーは、GFVC推進官民協議会会員に限らずご参加いただけます。ただし、参加申込人数が定員（200名程度）に達した場合、締切前に申込受付を終了させていただく場合がございます。

（2） 参加される皆様へ

次の留意事項を遵守してください。これらを守らない場合は、参加をお断りすることがあります。 ・会議を撮影、録音しないこと ・会議の進行を妨げる行為を行わないこと

5． 報道関係者の皆様へ

取材を希望される方は、「4. ご参加を希望される皆様へ」に記載の申込フォームによるお申込みの際、自由記載欄にその旨を併せて記載ください。