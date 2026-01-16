¿·½É¤ËÂÎ¸³·¿¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä¤È¶¦¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¡¦¹Í¤¨¤Æ¡¦²ò·è¤Ø
¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ªÎÓ¼£É×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¡¦Í½ÌóÀ©¤ÎÂÎ¸³·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ØEpson XaILab¡Ê¥¨¥×¥½¥ó¥µ¥¤¥é¥Ü¡Ë¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËJR¿·½É¥ß¥é¥¤¥Ê¥¿¥ïーÆâ¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥×¥½¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢DX²½¤ÎÃÙ¤ì¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°é¸½¾ì¡¦°åÎÅ¡¦À½Â¤¶È¡¦°õºþ¡¦¾®Çä¶È¡¦±ÇÁü±é½Ð¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤ä¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¨¥×¥½¥ó¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤ÇÄó°Æ¤·¡¢²ò·è¤ØÈ¼Áö¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ØEpson XaILab¡Ù¤òÀßÎ©¡£
¡ØEpson XaILab¡Ù¤Ï¡¢¡ÖExperience¡ÊÂÎ¸³¡Ë¡×¤È¡ÖInnovation¡Ê³×¿·¡Ë¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¶¦ÁÏ·¿¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸ÂÐ±þ¡×¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¡×¤Ê¤É¤«¤é²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ¥¤¥áー¥¸¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ØEpson XaILab¡Ù¤Ï¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¡£º£¸å¤Ï¡¢¼«¼Òµ»½Ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤äÂÎ¸³¤ò¿ï»þ¹¹¿·¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¯¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Epson XaILab¡Ê¥¨¥×¥½¥ó¥µ¥¤¥é¥Ü¡Ë³µÍ×
¥ªー¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ
¾ì½ê¡§JR¿·½É¥ß¥é¥¤¥Ê¥¿¥ïー32³¬¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-1-6¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§Ë¡¿Í¸þ¤±»ÜÀß¡¿Í½ÌóÀ©
³«´Û»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～18:00
»ÜÀß³µÍ×¡§¶È¼ï¡¦²ÝÂêÊÌ¤ÎÉý¹¤¤¥Æー¥Þ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¤Î´ë¶È²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÂÎ¸³·¿»ÜÀß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.epson.jp/showroom/solution-center/epson-xailab/
