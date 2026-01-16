¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Îµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤äÅÅ¼Ö¤â¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡ÙÁõ¾þ¤Ë¡ª¡ª
¡Á±ØÁõ¾þ¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎËÁ¸±¤Ø¡Á
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡×¡¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡×¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ëµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß·¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÏ¢·È¤Ï¡¢µþ²¦ÁêÌÏ¸¶ÀþÆâ¤Îµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤¬¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î°ÌÃÖ¤¹¤ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â³èµ¤¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡×¤òÌÜ»Ø¤¹µþ²¦ÅÅÅ´¤È¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡ÙÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ø¤Îµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î·Ç½Ð¤ò¹Ô¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ÎÁõ¾þ¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢±èÀþ¤Ç¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î¤Ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¡£
¢ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡ÙÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ø¤Îµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î·Ç½Ð¤ä¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤Ê¤ëµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ÎÁõ¾þ¤ª¤è¤Ó¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡£
£¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë¡£
£±¡¥µþ²¦ÅÅÅ´¤È¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ëÇØ·Ê¤ª¤è¤ÓÌÜÅª
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤Î±èÀþ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ä°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Íè±à¼Ô¤äÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë±èÀþ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â³èµ¤¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡×¤òÌÜ»Ø¤¹µþ²¦ÅÅÅ´¤È¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ËÜÏ¢·È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥µþ²¦ÅÅÅ´¤È¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÏ¢·È»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ø¤Îµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯·Ç½Ð
¥·¥ç¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¢¨¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ëµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å
¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡£¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤È¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¼Ö¡¢É÷Á¥ÉÕ¤¤Î¤½¤é¤ò¤È¤Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¤è¤¦¡£
¢ã¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ëµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¢ã¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡Ê£²¡Ëµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±·î£±£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤Î²þ»¥Æâ³°¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁõ¾þ¤ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
£±·î£±£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤Î²þ»¥Æâ³°¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁõ¾þ¤ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢ã±ØÁõ¾þ¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¢ã±ØÁõ¾þ¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡Ê£³¡Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡³µÍ×
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢±¿¹Ô³«»ÏÆü
£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡ËÍ½Äê
£±¿¹Ô¶è´Ö
µþ²¦Àþ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ
¤¼ÖÎ¾
£¹£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾£±ÊÔÀ®
¢ã¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡³µÍ×
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢±¿¹Ô³«»ÏÆü
£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡ËÍ½Äê
£±¿¹Ô¶è´Ö
µþ²¦Àþ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ
¤¼ÖÎ¾
£¹£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾£±ÊÔÀ®
¢ã¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´
¡Ú»²¹Í£±¡Û¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«¶È»þ´ü
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê
¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏÆâ¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÌðÌî¸ý£´£°£±£µ¡Ý£±¡Ë
¢¨¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ËÆþ±à¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë¤âÆþ±à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë±¿±Ä¼çÂÎ
¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼
¡Ê£´¡ËÆÃÄ§
Ìó£²¡¥£¶¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹¤µ¤ò»ý¤Ä¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²°³°¾ïÀß·¿»ÜÀß¡££¶£°£°É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Êë¤é¤¹¿¹¤È³¹¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä»³Æ»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÃÏ·Á¤¬¹¤¬¤ëË¤«¤Ê¿¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤È¡¢¥°¥Ã¥ºËþºÜ¤Î¥ï¥´¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¸¥à¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢£²¤Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Î£²¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡ÙÁ´ÂÎ¿Þ¢ä
¡Ú»²¹Í£²¡Û¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤«¤é¤Ï¡¢¥´¥ó¥É¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥·¥ã¥È¥ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤´Íè±à¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ë¤Ïºù¤ò¡¢Åß¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¶õ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶õÃæ»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥ó¥É¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥·¥ã¥È¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§ÊÒÆ» £³£°£°±ß¡¿±ýÉü £µ£°£°±ß¡¡
¢¨£±£²ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Î¾è¼Ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤ÎÁê¾è¤ê¾è¼Ö¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦½êÍ×»þ´Ö¡§£µÊ¬¡Á£±£°Ê¬
¢ã±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¡Ö¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î´Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÈ¾³Ñ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¡Ö¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î´Ö¤Ë¡Ö¡¦¡×¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´
