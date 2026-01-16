こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急キッズフォトスタジオ ２日間限定オープン！
〜制服を着て運転士気分！ここでしかできない撮影体験〜
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）と株式会社ハピリィ（本社：東京都港区，CEO 福岡 征一郎，以下 ハピリィ）は，鉄道好きなお子さまに向けた特別撮影体験イベントを2026年２月７日（土）・８日（日）に京急グループ本社にて開催いたします。
このイベントは，京急電鉄の運転士・車掌の制服（子ども用）を着て，京急グループ本社内の特設スタジオ（京急ミュージアム隣）にてプロのカメラマンにより撮影をする２日間限定の特別イベントです。本イベントを通して，鉄道を通じた親子の思い出づくりをサポートし，未来の京急ファンを育むことで，沿線の暮らしをより身近に感じてもらうことを目的に開催いたします。同日には，「京急ミュージアム６周年記念！POKA POKAけいきゅうフェスタ」も開催いたします。
京急グループでは，2023年に「子育て応援方針」を策定し，地域の将来を担う子どもたち・子育て世代が住みやすく，子育てしやすい沿線を目指しております。ハピリィは，子ども写真に特化したフォトスタジオとして，全国で数多くの撮影・イベントを手がけており，親子にとって価値ある「体験型の思い出づくり」を創出しています。
本イベントは撮影体験等のサービスの検証も兼ねており，京急電鉄とハピリィのノウハウを生かしながら，お客さまに喜ばれる，未来につながる今後の新しいサービスの可能性を探ってまいります。
１．実施日時
2026年２月７日（土）・８日（日） 10：00〜16：30
※同日に「POKAPOKAけいきゅうフェスタ」を開催します。
２．実施場所
京急グループ本社ホールＡ・Ｂ（京急ミュージアム隣接）
〒220-8625 神奈川県横浜市西区高島１丁目２番８号
３．実施内容
（1）概要
子ども用の制服・制帽を着用し，会場内に設置された特設フォトブースにてプロカメラマンが撮影いたします。対象年齢は０歳のひとりでお座りができるお子さまから小学生です。
（2）貸出品
・制服 110cm〜150cm（Yシャツ，ブレザー，ズボン，ネクタイ）
・制帽 53cm〜58cm（男女別）
・小物 アナウンスマイク，合図灯，白手袋，けいきゅんぬいぐるみ，プラレール各種 等
（3）金額（税込）
■参加費
１枠 2,000円 ※撮影データ３枚が含まれます。
■追加オプション
・全データ購入（追加10枚） 3,000円
※全データ購入は，参加費（2,000円）と購入費（3,000円）がかかります。
※全データの購入はは当日クレジットカードでの決済のみとなります。
（4）撮影時間 １枠10分（着替え時間込み）
※お子さまのご機嫌やその他の事情により着替えや撮影ができない場合でも時間延長の対応はいたしかねます。
（5）参加方法 事前予約制
予約ＵＲＬ https://newcal.jp/reserve/#/plan?serviceprovider_id=eb231066-7012-4c5d-90d6-4084300502c8&product_id=2c3713a4-8595-49b5-8f12-fb0db18732fd
４．注意事項
ひとりでお座りができるお子さまからご参加いただけます。制服が大きすぎる場合は，ブレザーのみのお貸出しも可能です。
当日のお着替えは保護者の方にお手伝いをお願いいたします。
制服の在庫状況により，順番が前後する可能性がございます。
お申し込み後のキャンセルにつきましては，前日より参加費の返金はいたしかねます。
兄弟など２名以上の撮影は，同枠で人数分の予約をお願いいたします。
撮影データは，専用の写真閲覧・ダウンロードシステム「フォトレコ」を通じて，オンラインで１週間後のお渡しとなります。閲覧に必要なパスワードは当日撮影後にお渡しします。
５．お問い合わせ
京急ご案内センター 受付時間（９：00〜17：00）年末年始は休業
TEL：03-5789-8686/045-225-9696
※営業時間は変更になる場合がございます。
（参 考）
１．京急電鉄について
（1）概要
イ．会 社 名 京浜急行電鉄株式会社
ロ．取締役社長 川俣幸宏
ハ．事業内容 交通事業，不動産事業，レジャー・サービス事業，流通事業他
二．公式ＨＰ https://www.keikyu.co.jp/
（2）京急グループ子育て応援方針について
京急グループでは，地域の将来を担う子どもたちや子育て世代が住みやすく，子育てしやすい沿線づくりを目指しています。子育て中の社員を中心に議論を重ね，「共感」「安心」「グループ全体・地域で育てる」という３つの概念を柱に『子育て応援方針』を策定しました。
この方針のもと，京急グループは子育て世代への共感を大切に，安心を提供しながら，共に子どもの成長を応援する沿線をつくります。具体的な取り組みとして，小児運賃75円均一や子育て応援スペースの設置など，さまざまな施策を推進してまいります。詳細は京急沿線の子育て応援ポータルサイト「POKAPOKA（ぽかぽか）けいきゅう」をご覧ください。
ＵＲＬ https://kids-keikyu.jp/
２．ハピリィについて
（1）概要
イ．会 社 名 株式会社ハピリィ
ロ．Ｃ Ｅ Ｏ 福岡征一郎
ハ．事業内容 写真スタジオ事業（ファミリー向けフォトサービス事業）
二．公式ＨＰ https://www.happilyphoto.jp/
【ハピリィフォトスタジオについて】
株式会社ハピリィは，関東・東海・関西・九州地区に，子ども・ファミリー向け写真館「ハピリィフォトスタジオ」計22店舗を展開しています。
「photoを中心に笑顔と人を繋ぎ続ける」をモットーに，何年経って見返しても家族の幸せを感じられるような温かい写真を提供しています。
３．京急ミュージアム６周年記念！POKAPOKAけいきゅうフェスタについて
2020年にオープンした京急ミュージアム６周年を記念して行われるもので，鉄道風にアレンジしたコースを赤ちゃんが進む「はいはいレース」や，子どもたちが主役の「キッズランウェイ」など，お子さまが楽しめるプログラムを用意しました。さらに，人気YouTuber出口たかしさんやママ鉄タレント豊岡真澄さんによるステージも予定しております。
また，2023年に策定した「京急グループ子育て応援方針」に賛同いただいている企業と連携し，京急グループが提供する子育て世代に寄り添うサービスや取り組みを紹介するイベントを行います。
詳細は下記URLをご覧ください。
ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20260116HP_25172MK.html
