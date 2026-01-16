¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¡¼¥«¥ë5G¤ÈÏ©Â¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÌµÀþ¥ê¥½¡¼¥¹ºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ±ó³Ö´Æ»ë¤Î¼Â¾Ú¤ò³«»Ï
¡ÁÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ëº®»¨È¯À¸ÃÏ°è¡¦¶¹¤¢¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Î°ÂÄê±¿¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡¾Ú¡Á
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼ NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¤òÂåÉ½µ¡´Ø¤È¤·¤¿¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à8¼Ò¢¨1¡¢2¤Ä¤Î¶¨ÎÏµ¡´Ø¢¨2¡¢¤ª¤è¤Ó²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ÎÁö¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê°Ê²¼ ËÜ¼Â¾Ú¡Ë¤ò2026Ç¯1·î17Æü¤«¤é1·î22Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥Ð¥¹±¿Å¾¼ÔÉÔÂ¤äµÙÆü¤Î¸òÄÌº®»¨¡¦½ÂÂÚ¡¢¤Þ¤¿¶¹¤¢¤¤Æ»Ï©¤ä¸«ÄÌÉÔÎÉ²Õ½ê¤Ç¤ÎÂÐ¸þ¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦¤¿¤á¤ÎÁö¹ÔÄ´À°¡ÊÎ¥¹çÀ©¸æ¡Ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÌ¿®À©¸æµ»½Ñ¤ÈÏ©¼Ö¶¨Ä´µ»½Ñ¢¨3¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñDX¿ä¿Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ö¶È¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¢¨4¡Ê°Ê²¼ ¼Â¾Ú»ö¶È¡Ë¤ÎºÎÂò¤ò¤¦¤±¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡Ê£²¡Ë¶¹¤¢¤¤Æ»Ï©¤ä¸«ÄÌ¤·ÉÔÎÉ¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä±ß³ê¤Ê¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÄÌ¿®¡¦À©¸æ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½
¡¡¥í¡¼¥«¥ë5G¥µ¡¼¥Ó¥¹ TypeD¢¨10¡Ê°Ê²¼ ¥í¡¼¥«¥ë5G¡Ë¤È¥¥ã¥ê¥¢5G¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÈÏ©Â¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡ÊLiDAR¢¨11¡¦¥«¥á¥é¡¦¥¹¥Þ¡¼¥ÈÆ»Ï©Åô¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÇÁÐÊý¸þÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¾ðÊó¤òMEC¾å¤ÇÅý¹ç¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤·¡¢¼«Æ°Ää»ß¡¦¸ºÂ®¡¦Î¥¹çÈ½ÃÇ¤ò¼ÖÎ¾À©¸æ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«ÄÌÉÔÎÉ¶è´Ö¤ä¶¹¤¤¶è´Ö¤Ç¤Î°ÂÁ´ÄÌ¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸«ÄÌÉÔÎÉ¤Î¸òº¹ÅÀ¤äÃó¼Ö¾ì½ÐÆþ¸ý¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¾¼Ö¤òÂ¨»þ¤ËÇÄ°®¤·¡¢Â¾¼Ö¤ò²óÈò¤¹¤ëÄÌ¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Î²Ä»ë²½¤ä±ÇÁüÅÁÁ÷¤Î°ÂÄê²½¤òÃæ¿´¤Ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÏ©Â¦¥¤¥ó¥Õ¥éÏ¢·È¡¦¼ÖÎ¾´ÖÄÌ¿®¤ÎÅý¹çÀ©¸æ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤ª¤±¤ëÏ©¼Ö¶¨Ä´À©¸æµ»½Ñ¤ÎÍ¸úÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÏ©Â¦¥¤¥ó¥Õ¥éÏ¢·È¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¡ã±¿¹Ô¥ë¡¼¥È¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/3018/126422/126422_web_1.png
ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¤¹¤ëµ»½ÑÍ×ÁÇ¤È¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅºÉÕPDF¤ËµºÜ¤ÎÊÌ»æ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹±¿¹Ô¤Î°ÂÄê²½¡¦¸úÎ¨²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÄÌ¿®À©¸æ¤ª¤è¤ÓÏ©¼Ö¶¨Ä´µ»½Ñ¤ÎÍ¸úÀ¡¢¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´°Â¿´¤Ê´Æ»ë¶ÈÌ³¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸òÄÌ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÂ¾ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÎ¸«¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅÔ»Ô·¿¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¸³«¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥«¥ë5G¡¦Cradio¡¦ISAP¡¦MEC¡¦5G¥ï¥¤¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥é¥¤¥·¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼ÄÌ¿®´ðÈ×µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¾Íè¤Î¾¦ÍÑ¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½ÑÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÅ¸³«¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¸¡¾Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄÌ¿®¡¦À©¸æµ»½Ñ¤òÅý¹çÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó³Ö´Æ»ë¡¦°ÂÁ´À©¸æ¡¦¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à8¼Ò¤È¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTT¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¡¢¥É¥³¥â¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÁêÅ´¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§2¤Ä¤Î¶¨ÎÏµ¡´Ø¤È¤Ï¡¢NTT¥¢¥¯¥»¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê¡¢NTT¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§Ï©¼Ö¶¨Ä´µ»½Ñ¤È¤Ï¡¢Æ»Ï©Â¦¡ÊÏ©Â¦¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¡Ê¼Ö¡Ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄÌ¿®¤ÇÏ¢·È¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç±ß³ê¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¤ä¸òÄÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨4¡§ÁíÌ³¾ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñDX¿ä¿Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ö¶È(¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×)¡×¤ÎÁªÄê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000431.html
¢¨5¡§Cradio¤È¤Ï¡¢NTT¤¬¸¦µæ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥ÁÌµÀþ¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ©¸æµ»½Ñ¡×¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÌµÀþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÌµÀþ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇÅ¬¤ÊÄÌ¿®¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡¢¼«Á³¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹µ»½Ñ·²¤Ç¤¹¡£
¢¨6¡§ISAP¤È¤Ï¡¢NTT¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë6G»þÂå¤ÎÄÌ¿®¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´ðÈ×µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æâ¤Ç¾ðÊó½èÍý¤òÊ¬»¶¡¦Ï¢·È¤µ¤»¡¢Ã¼Ëö¤È¥¯¥é¥¦¥É¤Î´Ö¤Ç¹âÂ®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨7¡§5G ¥ï¥¤¥É¤È¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëº®»¨¥¨¥ê¥¢¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤Î°Ý»ý¤ª¤è¤Ó¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬¤Ï¤«¤ì¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡ https://www.ntt.com/business/services/5gwide.html
¢¨8¡§¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥é¥¤¥·¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ÊªÍý¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò²¾ÁÛÅª¤ËÊ¬³ä¡Ê¥¹¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ë¤·Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï4GÍÑ¤Î¥³¥¢ÁõÃÖ¤È5G´ðÃÏ¶É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¿®¤¹¤ë½¾Íè¤ÎNSA¡Ê¥Î¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó¡ËÊý¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¥³¥¢ÁõÃÖ¡¢´ðÃÏ¶É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢5G¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ëºþ¿·¤¹¤ëSA(¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó)Êý¼°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢4G¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢¹ÂÓ°è¤Ê¼þÇÈ¿ôÂÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¹âÂ®²½¤Ç¤¤ëÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨9¡§docomo MEC¤È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌ¿®ÌÖ¤Î¶á¤¯¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®ÃÙ±ä¤òÄã¸º¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤á¤é¤ì¤ë¥É¥³¥â¤Î¥¨¥Ã¥¸·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
docomo MEC® | ÄãÃÙ±ä¡¦¹â¥»¥¥å¥¢¤Ê¥É¥³¥â¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¢¨10¡§¥í¡¼¥«¥ë5G¥µ¡¼¥Ó¥¹ TypeD¤È¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀßÈ÷¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ë5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄã¥³¥¹¥È¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤«¤Ä¹â¤¤ÊÝ¼éÀ¡¦¾éÄ¹À¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÀþÁõÃÖ¡ÊRU¡Ë¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤ß¤Ç¡¢¥³¥¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÈ÷¤Ï¶¦ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¥í¡¼¥«¥ë5GÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¹¥È¤ä±¿ÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨11¡§LiDAR¡ÊLight Detection and Ranging¡Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝÊª¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ä·Á¾õ¤òÀµ³Î¤Ë·×Â¬¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ÖdocomoMEC¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÍÑ¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
NTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê ·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô ¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÃ´Åö
webmaster@nttdata-strategy.com
