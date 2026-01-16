清春、YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』第1回配信 さらば青春の光・森田をゲストに迎え、異色の古着選びロケが実現！

株式会社HEEK

1994年のデビュー以来、独自の美学と楽曲、メッセージ性で日本のロックシーンを牽引し、今なおカリスマとして絶大な支持を集めるミュージシャン「清春」のマネジメントを行う株式会社HEEKは、清春の新たな情報発信拠点となる公式YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』にて、2026年1月12日（月）に第一弾動画を公開しました。

【URL】https://youtu.be/OnC57xV-fQY?si=18kryGDcUOyq8eyg

記念すべき第1回配信の前半では、チャンネル名を決める様子や、今後の配信に向けた思いが語られました。ネーミング案を巡るやり取りでは、清春らしい視点による案も挙がり、チャンネルの空気感が伝わる導入回となっています。後半では、初ゲストとして男性層から絶大な支持を集めるお笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢氏を迎え、古着ショップ「RUMHOLE beruf」にて古着選びロケを実施しました。YouTube界の先輩である森田氏からアドバイスをもらう狙いでスタートした本企画は、冒頭から森田氏による率直なガチダメ出しが飛び出します。試着を重ねながらトークが進み、二人ならではの掛け合いや思わぬリアクションも次々と描かれる内容です。

■「清春がついにYouTube始動！？さらば森田と古着屋で待ち合わせ」 見どころハイライト

注目のYouTubeチャンネル名決めでは、清春らしい独創的な視点から、思わずスタッフが冷や汗をかくような「アカウントBANギリギリ」の案まで、幅広いネーミング候補が登場しました。初回ゲストの森田哲矢氏との古着選び企画では、古着選びを楽しみつつ、YouTubeの先輩として森田さんからガチダメ出しが飛ぶ一幕も。試着シーンでは、清春が自信を持って勧めた「推しジーンズ」を巡り、二人の間で絶妙な駆け引きが展開されます。清春の熱い推薦に対し、森田氏が放った意外な一言に、清春が思わず「逃げたな（笑）」と突っ込む場面など、気心の知れた二人だからこそのリラックスした空気感が見どころです。最終的に森田氏がいくつのアイテムを購入したのか、ぜひ本編でご覧ください。

■次回予告

第2回配信（1月19日（月）18時公開）では、第1回配信と同様に、お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢氏をゲストに迎え、居酒屋トークをお届けします。普段から仲の良い二人だからこそ飛び出す、芸と音の真実の大暴露も必見。ロック界とお笑い界という異色の組み合わせならではの掛け合いで、テレビでは見られない“素の会話”や思わぬエピソードが飛び出す、見逃せない内容です。

■『おきるねるきよはる』のチャンネルコンセプト

本チャンネルのコンセプトは、単なるエンタメ動画にとどまらない、57歳を迎えた清春の「生き様」を切り取るVLOG・ドキュメントバラエティです。独自の美学に裏付けされたファッション、愛用品、食へのこだわりなど、年齢を重ねても枯れることのない“カッコよさ”の秘訣を公開。清春ファンのみならず、同世代の男性にとって新たなバイブルとなるような、カリスマミュージシャンの裏側を発信するチャンネルを目指します。

■清春からのメッセージ

「ロックミュージシャンとしての清春を長年好きでいてくれるディープなファンの皆様へは勿論、40代50代になってもきちんとしたおじさんになれなかった、もしくはこれから他の視聴者と共に同世代に追いついていこうと思える同性の皆さんに向けた有り余る暇を潰せるような楽しくもあり、かなり今更ではありますがこの年齢になった自分の素の面を知ってもらえるような動画にしたいですー。」

【プロフィール】

1994年にロックバンド「黒夢」のボーカリストとしてメジャーデビューし、独自のビジュアルと音楽性で90年代の音楽シーンを席巻。1999年には「SADS」を結成、ドラマ主題歌『忘却の空』が大ヒットを記録するなど、時代を象徴する数々の金字塔を打ち立てる 。 2003年からはソロ活動を本格化。デビュー30周年を超えた現在も、年間を通じた精力的なライブ活動を行い、その圧倒的なパフォーマンスと歌声は進化を止めない 。 ビジネス面では、自身のアパレルブランドのディレクションや空間プロデュースなどに携わった経歴もあり、独自の美学を貫くファッションリーダーとしても絶大な支持を誇る 。 2026年、YouTubeチャンネル開設や異業種コラボなど、ロックミュージシャンの枠を超えた新たな表現領域を開拓し続けている。

・清春公式サイト「KIYOHARU」：https://kiyoharu.tokyo/

■「おきるねるきよはる」チャンネル概要

・チャンネル名：おきるねるきよはる

・URL：https://www.youtube.com/@OKIRUNERUKIYOHARU?app=desktop

・配信開始日：2026年1月12日（月）

・更新日時：毎週月曜日 18:00更新予定

・出演：清春 他

・内容：Vlog、対談、ライフスタイル紹介など

■会社概要

・会社名：株式会社HEEK

・代表者：代表取締役 下大薗 豊

・所在地：東京都新宿区新宿２丁目２-４-４Ａ

・事業内容：音楽制作、アーティストマネジメント、コンサート制作