WESTERポイント10倍還元「JR博多シティ・アミュプラザ小倉Wesmo!キャンペーン」を1月19日（月）から開催します

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：倉坂昇治）と株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重孝好、以下「JCB」）は、2025年5月28日にリリースしましたJR西日本のスマホ決済アプリ『Wesmo!』のキャンペーンとしまして、Wesmo!のご利用でWESTERポイント（基本）通常の10倍（５％）即時還元とおトクになる「JR博多シティ・アミュプラザ小倉Wesmo!コラボキャンペーン」を2026年1月19日（月）～2月16日（月）まで開催します。また、キャンペーン期間中にWesmo!アプリに新規会員登録をし、JR博多シティ（博多阪急除く）・アミュプラザ小倉（対象店舗）でWesmo!残高により税込2,500円以上お支払いいただくと、WESTERポイント（基本）300ポイントを後日プレゼントいたします。

これから新規会員になっていただく方はこの機会にぜひWesmo!アプリに新規会員登録のうえ、JR博多シティ（博多阪急除く）・アミュプラザ小倉（対象店舗）でWesmo!をご利用いただき、キャンペーンにご参加ください。既にWesmo!会員の方も、この機会をお見逃しなくキャンペーンにご参加ください。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1319_1_a43fe956bebe8c28bfe134e66f2fa016.jpg?v=202601160252 ]

本プレスに関する詳細・よくある質問は以下をご確認ください。

★Wesmo!サービス全般について

「Wesmo!」は、JCBが提供するQRコード・バーコード決済スキーム「Smart Code」に対応しています。Wesmo!の詳しい使い方やお問い合わせはサービスサイトをご確認ください。

https://wester.jr-odekake.net/wesmo/

★「JR博多シティ・アミュプラザ小倉 Wesmo!キャンペーン」について

https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027011601



★Smart Code(TM)について

Smart CodeとはJCBがQR コード・バーコード決済事業者（以下、事業者）と店舗をつなぐ決済情報処理センターの提供や加盟店契約の一本化を行い、事業者や店舗の負荷軽減、また消費者にとって安全・安心な決済を実現する決済スキームです。Smart Codeマークがある160万か所以上の場所でご利用いただけます。（2025年12月末時点）

https://www.smart-code.jp

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

Wesmo!アプリのダウンロード

※AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App Store は、 Apple Inc. のサービスマークです。

JRキューポも、さらにたまる！

JR博多シティ（博多阪急除く）・アミュプラザ小倉でのWesmo!残高でのお支払い前に、JRキューポアプリの会員証QRコード・バーコードをご提示いただくと、JRキューポがたまります。WESTERポイントとJRキューポの２つのポイントがたまりますので、JRキューポアプリのご提示もお忘れなく！

※JRキューポアプリをご利用いただけない一部店舗は対象外となります。詳しくは各店舗でお問い合わせください。

★JRキューポとは

JRキューポとは、JR九州インターネット列車予約サービス、JQCARD、SUGOCA、JRキューポアプリなど、JR九州の各種サービスをご利用いただくとたまるポイントです。

https://www.jrkyushu.co.jp/point/start/

JRキューポアプリのダウンロード

※AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App Store は、 Apple Inc. のサービスマークです。

※記載の内容はすべて現時点での情報であり、変更となる可能性があります。

