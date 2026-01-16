オレンジ＆紫ユニフォーム着用！3/8(日)・3/9(月) 仙台89ERS戦

株式会社サンロッカーズ

3月8日（日）はオフィシャルトップパートナーである株式会社LIXIL協賛試合「ORANGE CRUSH! Presented by LIXIL」を開催。この日限定のオレンジユニフォームを着用します。さらに、オレンジTシャツをご来場者4,100名様にプレゼント！

バイウィーク明け最初のホームゲームをオレンジに染めます。





3月9日（月）は「SHIBUYA SHOOTOUT」を開催し、渋谷区の花である「ハナショウブ」を象徴する紫色のユニフォームを着用します。また、渋谷をルーツに持つロックバンド「MAN WITH A MISSION」とのコラボレーションプロジェクトの一環として、メンバーのDJ Santa Monicaがゲストとして登場。MAN WITH A MISSIONとサンロッカーズ渋谷、両者の原点である「渋谷」の名を胸に、特別な一戦に臨みます！なお、本日より特設サイトを公開。チケットは 1月19日（月）12:00～ ファンクラブ先行販売、1月23日（金）12:00～ 一般販売を開始します。■「SHIBUYA SHOOTOUT」とは「サンロッカーズの日」（3月6日）のある3月のホームゲームを「SHIBUYA SHOOTOUT」と称し、「観る、する、応援するバスケットボールイベント」として “ 渋谷区の恒例イベントの1つに ” との願いを込めて開催しています。

■試合情報

試合日時：2026年3月8日（日）17:05 TIPOFF

2026年3月9日（月）19:05 TIPOFF

会場： 青山学院記念館

対戦相手：仙台89ERS

冠パートナー：3月8日（日）株式会社LIXIL

3月9日（月）株式会社GENDA GiGO Entertainment

チケット発売日試合情報はこちら :https://www.sunrockers.jp/lp/game_20260308_20260309/チケットはこちら :https://bleague-ticket.psrv.jp/games/SR

■3月8日（日）「ORANGE CRUSH! Presented by LIXIL 仙台89ERS戦」

１.オレンジユニフォーム着用試合

毎年好評のオレンジカラーのユニフォームを着用して今年も戦います！今シーズン、オレンジユニフォームの着用はこの日のみです。





２.オレンジTシャツをご来場者4,100名様にプレゼント

「ORANGE CRUSH! Presented by LIXIL 仙台89ERS戦」の開催を記念して8日（日）は4,100名様に当日選手が着用するユニフォームと同じカラーのオレンジTシャツをプレゼントいたします。ぜひゲットして会場をオレンジに染め上げましょう！！

【配布方法について】

オレンジTシャツは、事前に座席に設置しております。

※立見席をご購入のお客様は、会場内インフォメーションブース横の「オレンジTシャツ」ブースにて、チケットをご提示いただいた方に先着順でお渡しいたします。

※オレンジTシャツの引き換えは当日のみとなります。

■3月9日（月）「GiGO Presents 仙台89ERS戦」

１.「SHIBUYA SHOOTOUT」を開催！

大阪エヴェッサ戦に続き、渋谷区のシンボル「ハナショウブ」カラーの紫ユニフォームで戦います。



さらに、渋谷で初ステージを踏んで以降、世界的にも活躍するロックバンドで、今年で15周年を迎えたロックバンドMAN WITH A MISSIONの「DJ Santa Monica」がハーフタイムゲストとして登場！

また、ご来場の皆さまへ「MAN WITH A MISSION × サンロッカーズ渋谷」オリジナルクリアファイルを先着4,000名様に配布いたします。

DJ Santa Monica出演情報 詳細はこちら :https://www.sunrockers.jp/news/detail/id=19998

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ