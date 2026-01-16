【至高の輝き】ワンランク上の天然石アクセサリーが10%OFF＋送料無料｜ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、1月17日(土)10:00 ～ 1月25日(日)23:59の期間中、公式オンラインショップにて「プレミアム＆ラグジュアリーキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、プレミアム＆ラグジュアリーコレクションの商品が【10%OFF＋送料無料】でお買い求めいただけます。

プレミアム＆ラグジュアリーコレクションは、世界的に大変希少で最高級の石を、 惜しみなく贅沢に使用した至高のブレスレットシリーズです。

この機会にぜひ、公式オンラインショップをご覧ください。

■プレミアム＆ラグジュアリーコレクションについて

ひとつひとつに個性が宿り、独自の輝きを放つ地球からの贈り物・天然石。

マルラニハワイの「プレミアム＆ラグジュアリーコレクション」は、その中でも選び抜かれた希少な石だけを贅沢に使用し、一本一本丁寧に紡ぎ上げた至高のラインナップです。

希少な石たちが共鳴し合うブレスレットは、まさに二度とは出会えない「一期一会のマリアージュ」。

身に纏うたびに、贅沢な高揚感と石の持つ確かなエネルギーがあなたを包み込みます。

ご自身への最高のご褒美として。あるいは、言葉では伝えきれない想いを託す、大切な方への贈り物に。

時を超えて愛される、本物のラグジュアリーをご体感ください。

▶プレミアム＆ラグジュアリーコレクション一覧はこちらから(https://malulani.info/?mode=cate&cbid=631193&csid=30&sort=p)

■高級感漂う、特別なボックス

至極の輝きを、そのまま特別なかたちで──

プレミアム＆ラグジュアリーコレクションのブレスレットは、上質なベロア素材を贅沢に使用した専用ギフトボックスにお包みしてお届けいたします。

手に取った瞬間から伝わる高級感は、大切な方へのギフトにも、自分へのご褒美にも最適。

この特別仕様は、プレミアム＆ラグジュアリーコレクション限定です。

キャンペーン概要

■プレミアム＆ラグジュアリーセレクションフェア

【期間】1月17日(土)10:00 ～ 1月25日(日)23:59

【特典１】プレミアム＆ラグジュアリー全商品が10%OFF

→【条件】クーポンコード [Lux2026] 入力

【特典２】プレミアム＆ラグジュアリー全商品が送料無料

▶キャンペーン詳細はこちらから(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3145878)

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※自動では10%OFFになりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。

※対象商品とその他の商品を一緒にお買い上げいただいた場合、対象商品分のみ10%OFFとさせていただきます。

※サイズ調整等での追加料金は10％OFFの対象外となります。

※他のクーポンとの併用はできません。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

ルチルクォーツ～Black～

https://malulani.info/?pid=183806018

一粒でも頼もしいエネルギーを放つ上質なブラックルチルを、ふんだんに使用したブレスレット。

邪気を払って洞察力を高める性質は、仕事運や運気の向上におすすめです。

Soul Healer

https://malulani.info/?pid=187023499

世界三大ヒーリングストーンが、魂レベルのヒーリングを施し、幸福な変容をもたらすブレスレット。

愛、健康、覚醒、浄化、厄除け、開運のお守りに。

Rutile Supreme

https://malulani.info/?pid=187322715

黄金のきらめきが必要を満たし、豊かな人生をもたらす至極のブレスレット。

金運、成功、勝利、良縁、繁栄、カリスマ性、厄除けのお守りに。

Royal Rose～Paradise～

https://malulani.info/?pid=189854896

これまでのすべてを愛の結晶に変え、バランスの取れた幸福をもたらすブレスレット。愛、健康、金運、魅力、成功、薔薇色の人生のお守りに。

Queen's Love

https://malulani.info/?pid=131420874

女王ルビーに、天性の魅力と美しさを引き出す石と、ハワイアンジュエリーをプラスしました。永遠の愛、カリスマ性、幸福、成功のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

