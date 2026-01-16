【TGC in あいち・なごや 2026】追加出演者解禁！安斉星来、しなこ、愛知県出身のWEESA、JIMMYらが登場！さらに、ふみのがTGCにてイベント初パフォーマンスを披露！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年2月15日（日）にIGアリーナ（愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）にて、『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）を開催いたします。この度、追加情報が決定いたしました。

■大注目の豪華出演者・メインアーティスト第7弾解禁！ 安斉星来、しなこ、愛知県出身のWEESA、JIMMYらが登場！さらに、「No No Girls」ファイナリストで念願のデビューを果たしたふみのがTGCにてイベント初パフォーマンスを披露！

ゲストモデルには、モデルとしてファッションショーでは圧巻のスタイルを披露する一方、日曜劇場『御上先生』や映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』など、女優としても活躍の幅を広げている安斉星来、雑誌『Seventeen』専属モデルとして活躍する一方、ABEMAの大人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気を集めた小國舞羽、スーパー戦隊シリーズ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』でデビューを果たし、ドラマ『なんで私が神説教』や、ショートドラマアプリ『BUMP』で史上最速＆最大ヒットを記録した『プロ彼女の条件』に出演、さらに、現在放送中のスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』にも出演するなど、今後のさらなる活躍が期待される志田こはく、2018年にNHK Eテレ「Eダンスアカデミー」にてデビューを果たすと、ドラマ『相棒 season20』やNHK Eテレ『高校講座 地理探求』などに出演し、女優・タレントとして活躍する一方、モデルとしてもファッションショーや雑誌『CanCam』『ViVi』に度々登場している土方エミリの出演が決定しました！

そして、ゲストには、Instagramのフォロワー数が合計300万人超え！それぞれが初主演作となった大人気のBLドラマ『Your Sky』では最終回を迎える前に続編の制作が決定するという異例の快挙を達成、その後も主演ドラマが相次いで発表されるなど、2025年に大ブレイクを果たし、日本のファッションショーは初出演となるKong、Thomasに加え、2026年4月から5都市を巡る日本ツアーを控え、本日1月16日（金）にデジタルシングル『Run It Back』をリリースするなど、国内外で大きな注目を集めている7人組ボーイズグループPSYCHIC FEVERから愛知県出身のWEESA、JIMMYが登場します！

さらに、メインアーティストには、SNS総フォロワー数420万人を超える原宿系動画クリエイターで、タピオカ店やスイーツのプロデュースを手掛ける一方、2024年3月11日（月）には『しなこワールド』でアーティストデビューを果たし、ミュージックビデオの総再生回数は4,000万回を突破！女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」が選ぶ2024年の「今年の顔」にも選出された若者からの認知度100%の“原宿のプリンセス”しなこ、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10名のひとりで、高い歌唱力に加えてギターやピアノを弾きこなす多才さを兼ね備え、多くの支持を獲得。2026年1月11日（日）に、ちゃんみなが主宰する新たなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第一弾アーティストとしてデビューを果たし、デビュー曲『favorite song』は“贈り物”としてちゃんみなから提供された書き下ろし楽曲で、前向きなエネルギーに満ちた“ビタミンソング”として大きな話題を呼んでいるふみのがTGCにてイベント初出演を果たします！TGC初出演に際し、コメントも届きました！

＜ふみの コメント＞

この度、『TGC in あいち・なごや2026』に出演させていただきます！ふみのです！日本のガールズカルチャーを世界へ発信しているTGCで、私のデビュー曲『favorite song 』をパフォーマンスできること、大変光栄に思います。とても緊張していますが、当日皆さんにお会いできるのを、楽しみにしています！！

■ファッションショーを盛り上げるブランドラインアップ追加発表！TGC初登場「尾州ロリィタ」＆岩田剛典プロデュース衣装制作が決定！

高級紳士服地として名高い尾州毛織物と、日本独自のロリィタファッションを掛け合わせ、伝統を守りながらも新しい形の洋服を展開している尾州ロリィタがTGCに初登場！本ステージでは、出演が決定しているFRUITS ZIPPERの衣装を一から手がけ、老舗スーツ生地にメンバーカラー7色を施した、ここでしか見ることのできない唯一無二のファッションショーを実現します。ロリィタならではのヘッドピースや小物、さらには各メンバーをイメージしたイラスト刺繍など、細部にまでこだわった表現にもご注目ください！

さらに、自身のアパレルブランド「GOD ONLY KNOWS」も手がける岩田剛典は、『TGC in あいち・なごや 2026』への出演に際し、自らプロデュースした愛知で作られたの繊維を活用した衣装でのアーティストライブが決定。ファッションと音楽、そして地域のものづくりが融合した、特別なステージを届けます！

■EXILE TETSUYAがプロデュースする「LDHダンスワークショップショー」の開催が決定！

『TGC in あいち・なごや 2026』のサテライトイベントとして前日2月14日（土）に開催する『AICHI TEXTILE FES. 2026』内特設ステージにて、「LDHダンスワークショップショー」の開催が決定いたしました！

「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、参加費無料（※事前申込・抽選あり）での開催を予定しているダンスワークショップショーには、EXILE TETSUYAの出演も決定！ご来場いただくあらゆる世代の方々と一体となり、LDH所属アーティストの楽曲や様々な音楽に合わせたダンスを楽しみ、身体を動かしながら、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進します。お楽しみに！

応募はこちら：https://form.run/@tgcaichinagoya26-danceworkshopshow

（※）＜W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

伝統と革新が出会う「TGC in あいち・なごや」。地域から世界へ、ここから生まれる新しい共創にご注目ください。

Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）

開催日時：2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:00（予定）

会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/aichinagoya/2026/

チケット：【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：完売御礼

スタンド席：一般販売：10,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

【先行販売第一弾】【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月～金 12:00～18:00／土 10:00～13:00 ※日曜・祝日は休業）

ブランド：:ETHR OF、dazzlin、EYCK、moment+、POLO CHAMPS、RODEO CROWNS WIDE BOWL、Top of the Hill、WEGO、尾州ロリィタ ※アルファベット順

ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls²）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：夏姫えれな（手羽先センセーション)、松山綺利（手羽先センセーション） 他 ※50音順

ゲスト：WEESA（PSYCHIC FEVER）、太田博久（ジャングルポケット）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、高松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、杢代和人、MON7A、山中柔太朗 他 ※50音順

メインアーティスト：izna、IS:SUE、岩田剛典、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順

オープニングアクト：ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、鷲見玲奈

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：あいち・なごやFASHION DAYS実行委員会

プラチナパートナー：サムスン電子ジャパン株式会社

パートナー：愛知トヨタ、株式会社アオキスーパー、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、SBC湘南美容クリニック、スガキコシステムズ株式会社、タカシマヤ ゲートタワーモール、株式会社コージー本舗、株式会社カナリー、株式会社東海会館、株式会社ネイリー 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社中日新聞社

特別協力：株式会社NTTドコモ

協力：一宮市、豊田市、蒲郡市、NTT東日本株式会社、NTT西日本株式会社

公式メディア：girlswalker

演出：David J Production、DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方の和歌山、四国初の松山、そして香川へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：#TGCあいちなごや / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)