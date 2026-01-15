本場フランスからやってきた！レンジで簡単に作れる「アリゴ」が新登場！

COOPERATIVE FROMAGERE DE THERONDELSフロマジュリー・ドゥ・テロンデル「アリゴ」

フランスのチーズ食品ブランド、フロマジュリー・ドゥ・テロンデルがこの度、冷凍食品「アリゴ」を全国で販売いたします。

アリゴとは、じゃがいものピュレとチーズを混ぜ合わせたお餅のように伸びる料理です。そのままで食べても美味しくお召しがりいただくことができ、またソーセージやステーキなどお肉の付け合わせとして食べても相性抜群です。

日本では入手困難なフランス産の「トム・フレッシュ」というフレッシュチーズを使用しているこの「アリゴ」は、フランス本場の伝統的なレシピを使用したもので、他のチーズでは実現できないコシのある滑らかな伸びとまろやかな食感を実現しています。

レンジで温めるだけの簡単調理

南フランスにあるオーブラック高原の伝統料理「アリゴ」は、本来鍋で時間をかけて練り上げる手間のかかる料理ですが、本商品は電子レンジで温めるだけで、滑らかな伸びとコクのある味を再現。忙しい方でも気軽に作れる“時短ごちそう”としておすすめです。

お召し上がり方- 凍ったままフィルムを剥がし、容器ごと電子レンジで加熱します。(加熱時間目安 : 600W約3分)- 電子レンジから取り出し、スプーンや箸でよくかき混ぜ、再度電子レンジで加熱します。(加熱時間目安 : 600W約2分)- 最後にもう一度よくかき混ぜてお召し上がりください。ソーセージや茹で野菜を絡めて食べるのがおすすめです。

■ フランス本場の味を手軽に堪能

南フランスのアヴェロン県で生産したトム・フレッシュチーズの濃厚な味わい、じゃがいもの優しい香り、そしてコシのある伸び。アリゴの魅力をしっかり閉じ込め、本場フランスの味を手軽に楽しめるよう仕上げました。ソーセージやステーキなどの肉料理と合わせるだけで、食卓がぐっと華やかになります。

■ 保存料は一切不使用。フランス産の素材を活かしたローカルな味わい

本商品は、保存料を一切使用せず、フランスの生産地で育まれたじゃがいもとチーズを使用しています。フランスの風土が育てた素材そのもののおいしさを大切にし、伝統料理アリゴの素朴で豊かな味わいをそのままご家庭にお届けします。

■ 心も体も温まるごちそう「アリゴ」

熱々で濃厚なアリゴは、体も心も温まるやさしい味わい。口の中でふんわりとろける食感は、一度食べるとクセになります。家族や友人と、世代を問わず和気藹々としたひとときを楽しめるごちそう「アリゴ」を、ぜひ食卓でお楽しみください。

フロマジュリー・ドゥ・テロンデル担当者コメント

フランスの郷土料理として親しまれるアリゴを、日本の食卓でももっと身近に楽しんでいただきたいという思いから商品化しました。本場の素朴で温かみのある味わいを再現するため、チーズの風味や伸び、じゃがいものなめらかさにとことんこだわっています。電子レンジで簡単に仕上がるため、忙しい日でも気軽に本格的なフレンチ気分をお楽しみいただけます。ご家族や友人と、また特別な日の一品としても、ぜひご賞味ください。

輸入者 : 株式会社オーバーシーズ

問い合わせ : 0120-522-582

