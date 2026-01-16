「ASIA esports EXPO 2026」開催詳報を発表！

株式会社中日新聞社

この度、3月21日(土)、22日(日)にAichi Sky Expoにて開催する「ASIA esports EXPO 2026」について、第一弾の詳報を発表いたします。

当会場のステージにて開催が決定している、第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ競技日本代表候補選手最終選考大会の開催スケジュール、ならびにステージ観覧チケット情報を公開します。2日間に渡り、計4種目6タイトルの最終選考大会が行われ、この会場からアジアの頂点を目指す日本代表候補選手が誕生します。

また、最終選考大会以外にも、「ポケモンユナイト」のステージイベントの実施も決定しました。

ASIA esports EXPO 2026は、昨年3月に大盛況だった「ASIA esports EXPO」をアップグレードし、2026年3月21日（土）、22日（日）の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催します。愛知・名古屋からのeスポーツ文化の拡大・魅力発信を目指します。是非、ご注目ください。

【「ASIA esports EXPO 2026」開催概要】

名称： ASIA esports EXPO 2026 (あじあ いーすぽーつ えきすぽ にーまるにーろく)

日程： 2026年3月21日（土）、22日（日）

会場： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

入場料： 入場無料(一部ステージ前観覧席は有料)

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、一般社団法人日本eスポーツ協会

後援： 愛知県、常滑市、愛知国際会議展示場

協賛： キオクシア株式会社、名古屋鉄道株式会社、KTX株式会社、DUNLOP、株式会社 triple a出版 他

公式サイト: https://www.espoexpo.com/(https://www.espoexpo.com/)

【詳報１.】eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) 日本代表候補選手最終選考大会 開催スケジュールについて

■3月21日(土)

・11:00～(メインステージ2) グランツーリスモ7 日本代表候補選手最終選考大会

・13:30～(メインステージ1) ぷよぷよeスポーツ 日本代表候補選手最終選考大会

・16:30～(メインステージ2) eFootball(TM) 日本代表候補選手最終選考大会

■3月22日(日)

・10:30～(メインステージ1) ストリートファイター6 日本代表候補選手最終選考大会

・12:30～(メインステージ1) THE KING OF FIGHTERS XV 日本代表候補選手最終選考大会

・13:30～(メインステージ2) ポケモンユナイト 日本代表内定選手発表会

・14:30～(メインステージ1) 鉄拳8 日本代表候補選手最終選考大会

・16:30～(メインステージ1) 対戦格闘団体戦 決勝

・19:30～(メインステージ1) eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)

日本代表候補選手認定セレモニー

<※参考>

eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)

日本代表候補選手最終選考大会について

「ASIA esports EXPO 2026」における最終選考大会を勝ち抜いた選手は、JESUから日本代表候補選手として推薦され、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のTEAM JAPAN（日本代表選手団）を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）による承認を経て正式に決定します。

【詳報２.】ステージ前観覧チケットについて

■料金： プレミアムシート5,000円（税込）

一般指定席3,000円（税込）

一般自由席1,000円（税込）

※プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。自由席券はステージ前に設けられた自由席エリア内で着席にてご観覧いただけます。

■先行発売： 2026年1月17日（土）10:00~1月25日（日）23:59 抽選先行

■発売席種： プレミアムシート

■プレイガイド：

CBCチケットセンター（https://www.funity.jp/cbc-ticket/(https://www.funity.jp/cbc-ticket/)）

Boo-Wooチケット（https://l-tike.com/bw-ticket/(https://l-tike.com/bw-ticket/) ）

ローソンチケット（Lコード：41962 ）

チケットぴあ（Pコード：865-503 ）

■一般発売： 2026年2月7日（土）10:00~3月15日（日）23:59

■発売席種： プレミアムシート、一般指定席、一般自由席

■プレイガイド：

CBCチケットセンター（https://www.funity.jp/cbc-ticket/(https://www.funity.jp/cbc-ticket/)）

Boo-Wooチケット（https://l-tike.com/bw-ticket/sport/asiaesoprtsexpo/(https://l-tike.com/bw-ticket/sport/asiaesoprtsexpo/) ）

ローソンチケット（Lコード：41962 https://l-tike.com/sports/asiaesoprtsexpo/(https://l-tike.com/sports/asiaesoprtsexpo/)）

チケットぴあ（Pコード：865-503 https://w.pia.jp/t/espoexpo/(https://w.pia.jp/t/espoexpo/)）

イープラス（https://eplus.jp/espoexpo2026/(https://eplus.jp/espoexpo2026/)）

■ゾーニング：

・ステージは２つございます。時間帯により実施内容が異なり、2ステージが同時進行する場合もあります（詳細は公式HPにてご確認ください）。各ステージ前にそれぞれ観覧席がございます。

・プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。自由席券は各ステージ前に設けられた自由席エリア内にて着席にてご観覧いただけます。

■備考：

※有料観覧エリアのチケットはあくまで席券であり、無料でも有料席後方から御覧いただける場所がございます。但し、ステージの視認性を保証するものではありません。

※指定席券を連番でご購入された場合でも席が隣り合わせにならない可能性もございます。

※無料入場エリアには入場制限をかける場合がございます。予めご了承ください。

※再入場は可能です。

※無料入場エリア、有料観覧エリアともに年齢制限はございません。満3歳未満のお子様は、保護者の膝上での観覧は無料です。座席をご利用の場合は、席をご購入ください。

※出演者並びにスケジュール変更の際は何卒ご了承くださいませ。出演者変更の場合でも他日への変更・払い戻しはいたしかねます。

※開催公演に関しては理由の如何を問わず､チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。

※紛失、盗難、破損等による再発行は一切いたしません。大切に保管してください。

※会場内の写真撮影、録画、録音行為は禁止される場合がございます。会場でご確認ください。

《一般自由席をご購入のお客様へ》

※各日開場時には券面記載の整理番号順にご入場いただきます。

※集合時間に遅れた方の整理番号は無効となり、集合時に並ばれていた方のご入場後のご案内となります。

※お連れ様とご一緒に入場を希望される場合は、整理番号の最も大きな方の番号で一緒にご整列・ご入場ください。

《車いすにてご来場のお客様へ》

本公演は車いす席を販売しております。ご購入ご希望の方は、一般発売日以降CBCテレビ事業部 052-241-8118(平日10:00～18:00)までお問い合わせ下さい。

付き添いの方が同伴される場合は、付き添いの方の分も含めチケットをお買い求め下さい。席数に限りがございます。