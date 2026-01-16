AIスタートアップGigalogyと資本業務提携契約を締結

株式会社Looop

「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、新しいエネルギーと暮らしのあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）は、この度、「AIとオートメーションの力で、実世界の課題をスピーディーに解決する」ことをミッションに掲げるGigalogy株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：ウッディン エムディー モスレ、以下「Gigalogy」）と資本業務提携契約を締結しました。本提携を通じ、AIによる生活データの蓄積と活用を通じたLooopの電力小売事業およびスマートホーム事業の拡大を推進してまいります。

■提携の背景と内容、狙い

Looopは「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、今年10周年を迎える主力事業の電力小売サービス「Looopでんき」では約36万件（2025年12月現在）の契約を保有しています。2025年8月には日本初※のAIエージェント搭載IoT機器「ナインドット」を製造・販売する株式会社グラモを完全子会社化することでスマートホーム事業に参入し、生活者のエネルギーマネジメントの最適化を目指しています。

Gigalogyは、「AIとオートメーションの力で、実世界の課題をスピーディーに解決する」ことをミッションに掲げ、誰もが簡単にAIを活用できる社会の実現を目指しています。専門的な知識がなくても直感的にAIアプリを構築できるノーコードツール「Maira」や、ECアプリの売上向上を支援するAIベースのパーソナライゼーションエンジン「Personalizer」など、革新的なプロダクトを通じて、お客様のAIビジョンと戦略の実現を力強くサポートしています。

今回の資本業務提携契約を通して、GigalogyのAI開発機能を応用し、Looopの電力小売事業・スマートホーム事業のサービス開発につなげます。「Looopでんき」のデータや各種データの活用を強化し、生活者にとってより価値ある体験の提供を通じて、両事業の成長につなげてまいります。

なお、Looopの取締役COOである藤田総一郎と、デジタルソリューション本部本部長であるタルクダルロニーが、新たにGigalogyの社外取締役として就任いたします。

※2025年12月時点「提案型AIエージェントを搭載した住宅向けIoT機器」グラモ調べ

■株式会社Looop 取締役 COO 兼 Gigalogy株式会社 社外取締役 藤田総一郎のコメント

この度のGigalogyとの資本業務提携はLooopにとってサービス提供のあり方を変える大きな一歩になります。Looopは電力供給にとどまりません。Gigalogyの開発力と新しい発想が加わることで、生活の土台となるエネルギーと、お客様に寄り添うAIエージェントの融合を加速し、「暮らしがいつの間にか快適になっている」という体験をお客様に届けていくことを目指してまいります。両社の協力体制を一層強化しながら、できるだけスピーディーに形にしていきたいと思います。

■Gigalogy株式会社 代表取締役社長 ウッディン エムディー モスレ様のコメント

これからの5年、10年で、AIは私たちの暮らしのあらゆる場面に自然に溶け込み、見えないかたちで人々の体験を支えていくと確信しています。優れたユーザー体験とは、意識されることなく、いつの間にか快適さをもたらす「見えない価値」の積み重ねです。だからこそ、私たちはその「見えない価値」を丁寧に設計し、届けることにフォーカスを当てています。今回のLooopとの資本業務提携は、エネルギーという生活の基盤と、GigalogyのAI・オートメーション技術が融合することで、未来の暮らしをより豊かに、よりスマートに変えていく大きな一歩になると考えています。両社の強みを掛け合わせ、スピーディーに新しい体験を形にしてまいります。

■Gigalogy株式会社について

設立：2020年1月17日

事業内容：生成AI活用ソリューション事業、AIインフラ事業

主要製品：Maira（専門知識不要でAIアプリを構築できる、直感的なノーコードツール）、Personalizer（ECアプリの売上向上を支援する、AIベースのパーソナライゼーションエンジン）

資本金：2,770万円

組織体制：国内1拠点、海外2拠点（バングラデシュ・UAE）

株式会社Looopについて

株式会社Looopは、東日本大震災に際し被災地に太陽光発電で電気を灯し、喜んでいただいた経験を基に、再生可能エネルギーを世に広めたいという思いから2011年4月に創業。人々がエネルギーを自由に使い、持続的な豊かさを享受できる「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、再生可能エネルギーとテクノロジーの力で今までにないエネルギーエクスペリエンスを実現する会社です。主力の電力小売事業（サービス名：Looopでんき）を通じて太陽光発電の恵みをユーザーに還元できる市場連動型料金プラン「スマートタイムONE」を提供しています。再生可能エネルギー事業では、発電所の販売・保守・開発の他、系統用蓄電池事業にも取り組み、全ての事業を通じて、エネルギーマネジメント技術の開発を手掛けています。エネルギーを「つくる・コントロールする・届ける」全プロセスで経験と知見を有する強みを活かし、新たな価値創造と再生可能エネルギーの普及に貢献してまいります。

設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：5,930百万円 ※2025年9月現在

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/