【JAF神奈川】「JAFデー in 新江ノ島水族館　DarkAquarium-ダークアクアリウム-」を開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）神奈川支部（支部長 高木 恵一）は、2月21日（土）に、新江ノ島水族館（神奈川県藤沢市）にて、JAF会員向けのイベントを開催いたします。



JAF神奈川支部では、JAF会員向けに「その施設ならでは」の体験を提供することを目的として、県内のJAF会員優待施設と連携し、さまざまなイベントを開催しています。

新江ノ島水族館にて、同館で人気のイベント「DarkAquarium -ダークアクアリウム-」をJAF会員向け貸切イベントとして開催いたします。

2024年11月に行われた同イベントでは、300名以上の応募が寄せられ、大好評のイベントとなりました。前回はJAFブースでの工作体験に年齢制限を設けておりましたが、すべての参加者の方にイベントの魅力を存分に味わっていただけるよう、今回は制限を外し、子どもから大人までどなたでも全てのコンテンツをお楽しみいただける内容となっております。



本イベントでは、閉館後の消灯した静かな館内をランタンの灯りで巡り、昼間の時間帯とは違う夜間の生き物たちの姿を観察できます。幻想的な雰囲気の中、館内をゆったり楽しめるほか、当日は3つのコンテンツとJAFブースをご用意しております。

イベント概要

1. ランタンの灯りで夜の生物観察

2. 相模湾大水槽前で写真撮影会

3. 水族館グッズが当たるおみやげくじ

4. JAFブース（子ども安全免許証の発行、海の生き物工作）

【開催日時】2月21日（土）18時から20時（受付開始17時40分）

【開催場所】新江ノ島水族館（神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1）

【募集人数】250名（最小催行100名）※応募多数の場合抽選

【参加費】大人 4,600円 高校生 4,400円 中学生 4,200円 小学生 4,000円 幼児（3歳以上） 3,800円

※入館料、イベント料金、保険料込

＜詳細ページ＞

https://area.jaf.or.jp/area/2025/12/kanto/kanagawa/events/enosui?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-016&utm_medium=referral(https://area.jaf.or.jp/area/2025/12/kanto/kanagawa/events/enosui?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-016&utm_medium=referral)

＜申込締切＞

2026年2月5日(木)23時59分まで

JAF神奈川支部は、ロードサービス以外にもさまざまな企業と提携し、JAF会員証を提示することで割引や特典が受けられる「JAF会員優待サービス」を実施しており、2025年12月末現在、県内約2,600カ所の会員優待施設と提携しています。今後も会員優待施設の拡大を進めるとともに、多くの方に選んでいただけるようサービス内容の拡充に取り組んでまいります。



【神奈川のご当地情報】https://jaf.or.jp/common/local/kanto/kanagawa