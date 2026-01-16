スゴシリョ：調査PRの基本と実践をまとめた資料「調査PRキホンの“キ”」を公開

株式会社wib

株式会社wib（本社：東京都台東区小島2-19-10 、代表取締役 渡雄太、以下wib）は調査PRの基本と実践をまとめた資料「調査PRキホンの“キ”」を公開しました。

リリースの背景

調査PRは、企業が自社・サービスに関連する調査を行い、結果をプレスリリースとして配信する手法です。アンケート調査や市場データなど、客観的・定量的な裏付けをもとに情報発信できる点を特徴としています。

一般的なPRが「新商品・新サービスなど事実の発表」で完結しやすい一方、調査PRはデータを読み解くことによって切り口を変えやすく、プレスリリースを起点に記事化・資料化・営業活用など、複数のチャネルで再利用しやすい“ワンソース・マルチユース”としての展開に向いています。

一方で、調査結果の羅列だけでは「結局何が新しいのか（What’s new）」が伝わらず、記者・読み手の理解や関心につながりにくいケースもあります。そこで本資料では、調査PRの価値を整理し、失敗しない調査PR進め方とアウトプットの良し悪しの判断基準をまとめました。

ダウンロードする :https://sugosugi.jp/document/233/

「調査PRキホンの“キ”」について

本資料は、調査PRの定義から活用目的、良い調査PR・悪い調査PRの差異、実践手順、支援事例、サービス概要までを1本にまとめたものです。

調査PRを「社会的信頼獲得」と「顧客関係構築（ABM的な活用）」の両面で捉え、検討・実行の起点となる“基本の型”を提供します。

▼ ポイント

- 調査PRの定義と、一般的なPRとの差が一目でわかる客観的かつ定量的なデータを起点に、複数チャネルへ展開しやすい“汎用性”を整理- 活用目的を「社会的信頼獲得」「顧客関係構築（ABM的な活用）」の2つに分けて解説社会的認知・権威性の確立だけでなく、本命企業との関係構築としての活用を整理- 成功確度を上げる“逆算”の進め方（4つのポイント）を具体化結論（打ち出したいタイトル/完成イメージ）の策定→設問設計→仮説→考察、の流れを整理

▼ こんな方におすすめ

- 調査PRに興味はあるが、「なぜ必要か／何に効くか」が腹落ちしていない方- プレスリリースが単発で終わり、記事・資料・営業活用まで展開できていないマーケ／広報担当者- 取引したい企業との関係構築（ABM文脈）で、コンテンツ施策の選択肢を増やしたい方

▼ 内容（目次）

- 調査PRとは？（定義・特徴・一般的なPRとの違い）- なぜ調査PRが必要なのか（価値整理／発信者・読み手双方のメリット）- 良い調査PRと悪い調査PRの差（What’s new＝“気づき”の設定）- ゴールから逆算する調査PR：4つのポイント（企画からリリースまで）- お客さまの声（導入事例のご紹介）- サービス概要（ご支援内容のご紹介）ダウンロードする :https://sugosugi.jp/document/328/

サービス紹介

スゴシリョでは、主に以下のコンテンツ制作を支援しています。

- スライド制作：営業資料、お役立ち資料、採用ピッチなど、あらゆるスライド資料の作成- 記事制作：note運用、サービス導入事例、採用コンテンツなどの記事作成- 調査PR：調査・分析を含めたサーベイPRコンテンツの制作- カオスマップ制作：企業・サービス調査からデザインまで含めたカオスマップ制作

お客様は、作りたい資料のイメージや概要をお伝えいただくのみ。

資料制作に関わる要件定義・企画・制作・運用提案までの全てを「スゴシリョ」チームがワンストップでご支援いたします。

お問い合わせ

サービスにご興味やご関心のある企業様は、以下よりお問い合わせください。

まずは話を聞いてみる :https://sugosugi.jp/

営業担当が2営業日以内を目安にご連絡いたします。

サービス内容をご説明させていただき、お客様の状況をヒアリングしたうえで最適なコンテンツをご提案します。

代表者経歴

東北大学経済学部卒業。双日株式会社を経て、2014年から一貫してB2Bスタートアップの事業開発に携わる。

株式会社ユニラボ（現・PRONI）取締役、株式会社キャスター執行役員などを歴任。2023年以降は自身が立ち上げた株式会社wibにて、スタートアップ・中小企業を対象としたアドバイザリー、投資活動、ハンズオン支援などを手掛ける。東北大学 スタートアップ事業化センター 特任准教授（客員）、経済産業大臣登録 中小企業診断士 としても活動。

X（旧Twitter）：https://twitter.com/watari922

会社概要

名称 ：株式会社wib

設立 ：2018年 10月 26日

代表取締役：渡 雄太

住所 ：〒111-0056 東京都台東区小島2-19-10 302

事業内容 ：デジタルマーケティング、事業開発、採用PR等におけるハンズオン支援

会社HP ：https://www.wib.co.jp/