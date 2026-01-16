³¹Êâ¤¡ßÆæ²ò¤¤Ç²£ÉÍ±Ø¼þÊÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª¡©¡Ø¹õÇ½¸Í·´Ñ¸÷¼Ò ²£ÉÍ±Ø¼þÊÕÆæ²ò¤´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡Ù £±·î£²£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò½¸Í·¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Àî ¿¿Êå¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNAZOTOWN¤Ï¡¢²£ÉÍ±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷²óÍ·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¹õÇ½¸Í·´Ñ¸÷¼Ò ²£ÉÍ±Ø¼þÊÕÆæ²ò¤´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡Ù¤ò2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö³¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷·¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ê´Ñ¤ä»ÜÀß¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ææ¤ò²ò¤¯²óÍ··¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¤Æ½ª¤ï¤ê¤Î´Ñ¸÷¡×¤«¤é¡Ö´Ø¤ï¤êÂÎ¸³¤¹¤ëÎ¹¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯ÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Ææ²ò¤´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡Ù¤ËÂ³¤¯¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎµðÂç¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ö²£ÉÍ±Ø¡×¤¬ÉñÂæ¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë²£ÉÍ±Ø¤Î¡Öº£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000010917.html)
¢¨ NAZOTOWN¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃÏ°èÁÏÀ¸¤ò·Ç¤²¡¢º£¸å¤â¿ÀÆàÀî¸©¤Î³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¦¼þÍ·Ææ²ò¤¡ÖÆæ²ò¤´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆæ²ò¤´Ñ¸÷¥é¥êー¡×¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¹Âç¤ÊÃÏ²¼³¹¤È±Ø¼þÊÕ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³¹ÊÂ¤ß¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë²£ÉÍ±Ø¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ö²£ÉÍ´Ñ¸÷¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö²£ÉÍ±Ø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¡×¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·²£ÉÍ±Ø¤â¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ±Ø¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¯ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡× ¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÃÏ¾å¡¦ÃÏ²¼¤òÌä¤ï¤º¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÄÌÏ©¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬³«¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ËÎà¤ò¸«¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²£ÉÍ±Ø¤Î¡ÖÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¹Âç¤ÊÃÏ²¼³¹¡×¤ä¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä±Ø¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢¡×¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ±Ø¤¬»ý¤Ä¡Ö²óÍ·À¤Î¹â¤µ¡×¡ÖÃÏ²¼³¹¤ÎÍøÊØÀ¡×¡Ö¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î´Ñ¸÷¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¿·¤·¤¤³¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ææ²ò¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÉáÃÊ¤ÎÆ°Àþ¤«¤é³°¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¼«Á³¤ÈÂ¤ò±¿¤ÖÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬²£ÉÍ±Ø¤ÎÊÌ¤Î´é¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿¼¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²è¤ÎÆÃÄ§£±. ³¹¤Î·Ê´Ñ¤ò¡ÈÊª¸ì²½¡É
Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹õÇ½¸Í·´Ñ¸÷¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ä¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬°ÆÆâÌò¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ä·úÃÛÊª¤ËÊ¶¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ºý»Ò¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¾å¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÆæ¤ò²ò¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏË×ÆþÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²óÍ·¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². Å¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ø¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¤òÂ¥¤¹
²£ÉÍ±Ø¤Î¼þÊÕ¤äÃÏ²¼³¹¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê°û¿©Å¹¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦»¨²ßÅ¹ ¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯Æâ¤ÎÆ³ÀþÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î²óÍ·¾ÃÈñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.½é¤á¤Æ¤Î²£ÉÍ´Ñ¸÷¤Ë¤âºÇÅ¬
1Ì¾¤«¤é»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¡¦²ÈÂ²Ï¢¤ì¡¦Í§¿Í¥°¥ëー¥×¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Ææ¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ò¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¡£´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³Æþ¤â¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥à¥×¥ì¥¤²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¢£ÃÏ°è¤È¤Î¿ÆÏÂÀ
¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ò²ó¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤²óÍ·À¤Î¹â¤µ¤¬²£ÉÍ´Ñ¸÷¤È¤·¤Æ¤â¹¥ÁêÀ
¡¦¼óÅÔ·÷¤«¤é¤ÎÆüµ¢¤ê´Ñ¸÷¡¦»ÔÌ±¤Î½µËö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÁÐÊý¤ËÅ¬±þ²ÄÇ½
¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ªÞ¯Íî¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä±Ç¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡¢SNSÈ¯¿®¤Ë¤è¤ëÆó¼¡ÅªÇ§ÃÎ¤Î³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ
¢£°ÂÁ´ÂÐºö
Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤Î¶Ø»ß¡¢Î©Æþ¶Ø»ß¶è°è¤Ø¤ÏÍ¶Æ³¤·¤Ê¤¤Åù¡¢»²²Ã¼Ô¤ÈÃÏ°èÁÐÊý¤Ë°ÂÁ´¤Ê±¿±Ä¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×- ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
- »²²ÃÎÁ¶â¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡¡¡¦ÍÎÙÆ² ²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¡¡¡¦ÍÎÙÆ² ¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹¡¡¡¦CRAFT.¡ÊBankPark YOKOHAMA 1³¬¡Ë
- ½êÍ×»þ´Ö¡§3.5～5»þ´Ö
- ¥×¥ì¥¤·Á¼°¡§1Ì¾～¡Ê¥°¥ëー¥×»²²Ã²Ä¡Ë
- »ý¤ÁÊª¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶»ÈÍÑ¡Ë
- ¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¡§²£ÉÍ±Ø¼þÊÕ
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nazotown.jp/archives/kuroneko-ys/
¢£¼çºÅ¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò
¼çºÅ¡¡¡¡¡§NAZOTOWN¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò½¸Í·¡Ë
ÈÎÇä¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÍÎÙÆ²¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCRAFTING JAPAN
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò½¸Í·¡¡NAZOTOWNTEL¡§045-319-4533MAIL¡§nazotown@shuyu-inc.co.jp
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/nazotown
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡Ö#¥è¥³¥Ï¥Þ±Ø¼þÊÕ´Ñ¸÷Ææ¡×
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜÎã
¿ÀÆàÀî¿·Ê¹ÍÍ¤Ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
WebÈÇ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.kanaloco.jp/news/economy/article-1238864.html)¤«¤é
»æÌÌµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é(https://drive.google.com/file/d/1XwmHl6GFEB8iuom2DvHA-HMXi9kmRy9c/view?usp=sharing)¤«¤é