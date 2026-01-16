出光興産とKGモーターズ、次世代モビリティ分野での協業を開始

出光興産株式会社

出光興産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井則明、以下「出光興産」）とKGモーターズ株式会社（本社：広島県東広島市、代表取締役：楠一成、以下、「KGモーターズ」）は、本日、小型モビリティ「mibot」※1の納車・点検整備等に関する業務提携契約を締結しました。本提携により、2026年4月から、東京都および広島県の出光興産系列サービスステーション「apollostation」の一部店舗において、KGモーターズが製造・販売する「mibot」の購入サポート、納車、登録代行、保険取扱い、点検整備・部品交換などのトライアルを開始します。トライアルの結果を踏まえ、全国への展開を順次進めます。

小型モビリティ「mibot」

「mibot」は、人の移動を支えることに特化した、新しいコンセプトの一人乗り電動ミニカーです。全長2,485mm・全幅1,140mm・全高1,470mm・車両重量約470kgのコンパクト・軽量ボディで、買い物や駅までの往復といった日常の“ワンマイル”移動を快適にサポートします。家庭用100V・200Vコンセントや充電スポットでの200V普通充電が利用可能で、バッテリー総容量は7.68kWh、航続距離は約100km（メーカー公表値）、電気代は1kmあたり約1.82円※2と経済的で、走行時にCO2を排出しません。さらに、操作性が良いことに加え、車検が無いこと、保険料が安価になるなどトータルコストでの優位性が期待できます。

出光興産は「apollostation」で培った車両販売や点検・整備といったノウハウを基盤に、「mibot」のモビリティサービス提供体制を構築し、KGモーターズは流通・アフターサービス体制を強化します。また将来的には、お客さまのニーズを踏まえて取扱店舗の拡大や両社における新たなサービスも検討していきます。

出光興産とKGモーターズは、環境負荷低減と地域社会への貢献を両立するモビリティサービスの提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

※1 道路運送車両法では第一種原動機付自転車（ミニカー）

※2 電力単価30円/kWh、16.5km/kWhにて試算、実際の電費・電力単価により異なる

【参考】小型モビリティ「mibot」：https://mibot.kg-m.jp/

