Àº¿À¾ã³²¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIKIZAMA¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤£¤Êー¤·¤çー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ê¥Þ¥°¥«¥ë¡Ë¤Î¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ç¯Îð¤ä¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë»²²Ã¤·³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¶¦À¸¶¦ÁÏ»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿À¾ã³²¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÁÏºî¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎáÏÂ£·Ç¯£³·î¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¡¡»£±Æ¡§¶¶ËÜ¡¡µ®Íº¡Ë
£±¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡û¡¡Àº¿À¼À´µ¤ò¤«¤«¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤äÉ½¸½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¥°¥ëー¥×¡ÖOUTBACK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È±é½Ð²È¡¦Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¡¢²»³Ú²È¡¦À¾°æÍ¼µª»Ò¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÉë¤¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¡Ö¿©»ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉ½¸½¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÏºî¤·¡¢È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡¡ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÀº¿À¼À´µÅö»ö¼Ô¤¬ÉÂ±¡¤òË¬Ìä¤·¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥È¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤â¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÏºî¤·¡¢°ìÈÌ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿À¾ã³²¤ò¤á¤°¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÆü»þ
ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¡15»þ00Ê¬³«±é¡Ê¼õÉÕ³«»Ï14»þ15Ê¬¡¢³«¾ì14»þ30Ê¬¡Ë
¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì
Art¡¡Center¡¡NEW¡¡¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£µ-£±¿·¹âÅç±ØÃÏ²¼£±³¬¡Ë
¡Ê£³¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë
¡ØIKIZAMA¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤£¤Êー¤·¤çー¡Ù ¡¡
¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¤Ê¤É¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆþ±¡´µ¼ÔÅù¤«¤é¶¦Í¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¡¡
¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁÏºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±é·à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡Ê£´¡ËÎÁ¶â
ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þ¡¢¼«Í³ÀÊ¡Ë¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ËÆþ¾ì¡£ÅöÆü¼õÉÕ½ç¤ËÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡ËÄê°÷
100Ì¾
¡Ê£¶¡ËÍ½ÌóÊýË¡
ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î16Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë10»þ00Ê¬¤«¤é£²·î16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¡¡https://krs.bz/kanagawaaf/m/engekiws¡¡
¢¨ÃêÁª·ë²Ì¤ÏÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î19Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¿½¹þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¼õÉÕ½ªÎ»¸å¡¢¶õÀÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
https://kyosei-kyoso.jp/events/
ÊÌ»æ¡§¡ÖIKIZAMA¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤£¤Êー¤·¤çー¡×¥Á¥é¥·
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1407-1358c1d68ad7cc89d597b93f91da3aa9.pdf
£²¡¡¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Ï¼èºà¡¦»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£±½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÌä¹ç¤»Àè¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä¶¦À¸¶¦ÁÏ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ã¤¬¤¤¼ÔÅù¤¬»²²Ã¤¹¤ëÉñÂæ¸ø±é¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ê²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×¡¢°½À¥¥·¥Ë¥¢·àÃÄHale¡¢¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¡Ë¤ä¥·¥Ë¥¢¥À¥ó¥¹´ë²è¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¥ë¥Ðー¡×¤Î±¿±ÄÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/kyouseikyousou/top.html
¡ÊÌä¹ç¤»Àè¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶ÉÊ¸²½²ÝÊ¸²½ÁÏÂ¤¥°¥ëー¥×
ÅÅÏÃ045-285-0219