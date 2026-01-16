横浜市の18区を全制覇！？地域に密着した完全無料でお手軽に楽しめる周遊謎解きイベント『黒猫集遊観光社 謎解き観光ラリー』 1月28日（水）より開催

株式会社 集遊

株式会社集遊（本社：神奈川県横浜市／代表取締役：小川 真輔）が運営するNAZOTOWNは、横浜市の各区を舞台に無料で楽しめる回遊型体験イベント『黒猫集遊観光社 謎解き観光ラリー』を開催いたします。第一弾の舞台となる「保土ヶ谷区」「戸塚区」「鶴見区」は2026年1月28日（水）にスタートします。

本イベントは「街そのものを舞台にした観光型謎解きイベント」をテーマに、参加者が実際に街を歩きながら建築物や看板など、そこにあるものを手掛かりにして謎を解いていく回遊型のリアルゲームです。「見て終わりの観光」から「関わり体験する旅」へと変えることで、街の魅力を深く体感してもらうことを狙いとしています。

昨年11月にスタートした『謎解き観光ガイドツアー』シリーズとはまた違ったコンセプトとなる本シリーズ。横浜市にある全18区を舞台に、完全無料で気軽に観光を楽しむことが出来ます。また、一般的な観光ガイドではあまり紹介されないような場所を巡ることもあり、参加者は横浜市のよりディープなスポットを知るきっかけにもなります。

『黒猫集遊観光社 みなとみらい謎解き観光ガイドツアー』の記事はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000010917.html)

※ NAZOTOWNは神奈川県の地域創生を掲げ、今後も神奈川県を舞台にした周遊謎解きイベントを展開していく予定です。

■企画概要

昨年8月、NAZOTOWNを運営していたDAS株式会社は株式会社アソビズと経営統合し、株式会社集遊と商号を改め、新たなスタートを切りました。地元神奈川県を舞台にした周遊謎解きを展開し、神奈川県の地域創生を掲げています。その第一弾として昨年11月には『みなとみらい謎解き観光ガイドツアー』を販売しました。

今シリーズ『謎解き観光ラリー』は、NAZOTOWNのお膝元 ”横浜市” にある18の区にスポットを当てることで、より「横浜」に特化した作りとなっています。

1月28日（水）に「保土ヶ谷区」「戸塚区」「鶴見区」の三作をリリースします。

それ以降も横浜市のそれぞれの区のバージョンを順次リリース予定です。

■企画の特徴

◎街にあるものを利用

参加者は街にある建築物や看板など、その場にある情報を手がかりにしながら、スマートフォンの画面上に出題される謎を解き進めていきます。街の歴史や名産などの情報を謎解きの手掛かりに取り込むことによって、参加者はその街の知識を自然と深められる構造になっています。

◎より手軽に回遊のきっかけに

現在「みなとみらい編」が開催中の『謎解き観光ガイドツアー』シリーズとは異なり、短い時間でお手軽に回れるのが本シリーズの特徴です。横浜市内や近隣地域にお住まいの方は近所へのちょっとした買い物の合間に、それ以外の方は普段なかなか訪れないような地域への観光のきっかけになります。

また、1名から参加可能で、カップル・家族連れ・友人グループと、どのようなニーズにも対応。気軽に参加出来る観光コンテンツとして、導入もしやすい設計です。

■安全対策

歩きスマホの禁止、立入禁止区域へは誘導しない等、参加者と地域双方に安全な運営を徹底しています。

■イベント概要

開催期間：2026年1月28日（水）～ 『保土ヶ谷区』『戸塚区』『鶴見区』

以降、順次開催予定

参加料金：無料

所要時間：30～60分

プレイ形式：1名～（グループ参加可）

プレイ方法：下記サイトより専用ページにアクセスし、ウェブ上で回答入力

持ち物：スマートフォン（ブラウザ使用）

開催場所：横浜市の各区（概ね各区の主要駅周辺）

公式サイト：https://www.nazotown.jp/archives/yokohama-rally/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社集遊 NAZOTOWN

TEL：045-319-4533

MAIL：nazotown@shuyu-inc.co.jp

Xアカウント：https://x.com/nazotown

ハッシュタグ：「#ヨコハマ謎解き観光ラリー」

メディア掲載例

神奈川新聞様に記事を掲載いただきました。

Web版の記事はこちら(https://www.kanaloco.jp/news/economy/article-1238864.html)から

紙面記事の内容はこちら(https://drive.google.com/file/d/1XwmHl6GFEB8iuom2DvHA-HMXi9kmRy9c/view?usp=sharing)から