シンシアリー代表 國本、TechGALA Japan 2026アンバサダーに2年連続就任およびセッションに登壇

Cynthialy株式会社

法人向けの生成AI人材育成・導入変革支援を行うCynthialy（シンシアリー）株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里、以下シンシアリー）は、国内外から5,000名以上が集う地球の未来を拓くテクノロジーの祭典「TechGALA Japan 2026」において、代表の國本が2年連続でアンバサダーに就任するとともに、セッションに登壇することをお知らせいたします。また、名古屋営業所としてブース出展も行います。

■ TechGALA Japan 2026とは

TechGALA Japan 2026は、国内のみならず世界中から、現代社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちが集結するグローバルイベントです。革新的なテクノロジーや社会創造などさまざまな文脈で、世界的なネットワークを創出します。

愛知・名古屋が誇るモビリティ、材料工学、宇宙産業、ライフサイエンスといった先端領域で活躍する専門家たちが登壇するほか、世界各地から集まる参加者同士のネットワーキング、最先端技術を体感できる企業展示ブース、スタートアップのピッチコンテストなど、多彩なコンテンツが用意されています。

＜開催概要＞

日時：2026年1月27日（火）～1月29日（木）

会場：愛知県名古屋市

栄地区（1/27～1/28）

・中日ホール＆カンファレンス

・アーバンネット名古屋ネクスタビル

・ナディアパーク

・松坂屋名古屋店

鶴舞地区（1/29）

・STATION Ai

主催：Central Japan Startup Ecosystem Consortium

（中部経済連合会／名古屋大学／愛知県／名古屋市／浜松市等）

詳細はこちら：https://techgala.jp/(https://techgala.jp/)

■ 2年連続アンバサダー就任の背景

TechGALA Japan 2026は、革新的なテクノロジーや社会創造をテーマに、多様なセッションプログラムや交流の機会を提供する世界規模のイノベーションの祭典です。

代表の國本は昨年に続き2年連続でアンバサダーに就任いたしました。生成AI技術がもたらす新たな価値創造や、AIと人間の協働を通じたより良い社会の実現に向けて、中部地域を中心に活動を展開してまいります。

名古屋営業所の開設以来、シンシアリーは中部地域における生成AIの普及・活用推進に注力しており、今回のアンバサダー就任およびイベント参加を通じて、地域企業のAI変革をさらに加速させてまいります。

■ セッション登壇について

テーマ：伝統×革新～新しいイノベーションのかたち

登壇日時：2026年1月27日（火）13:30～14:30

会場：日経名古屋支社 3階大会議室

プロデュース：NIKKEI THE PITCH

形式：パネルディスカッション

登壇者：

・岩田 真吾氏（三星グループ代表）

・國本 知里（Cynthialy株式会社 代表取締役）

・モデレーター：榎戸 教子氏（経済キャスター／フリーアナウンサー）

概要：スタートアップ、アトツギ、投資家、アクセラレーターなど"異なる立場のプレイヤー"が出会い、共に学び、共創する過程にフォーカスするセッションです。老舗企業の変革、スタートアップとの協業、地域横断の取り組みなど、オープンイノベーションのリアルと未来像を多角的に議論します。

詳細はこちら：https://pitch.nikkei.com/event-information/56/

テーマ：暮らしのイノベーション：AI×ノーコードで創る未来 ～女性向けワークショップ～

登壇日時：2026年1月27日（火）16:50～17:35

会場：マツザカヤホール

形式：ワークショップ

登壇者：

・國本 知里（Cynthialy株式会社 代表取締役）

・幸川 莉子（Cynthialy株式会社 生成AI講師・フリーアナウンサー）

概要：AIやテクノロジーが私たちの暮らしをどう変えるのか、その第一歩を体験するセッションです。女性の視点からテクノロジーが私たちの未来の物語をいかに彩るかを探ります。この体験を通じて、AIの世界は決して遠いものではなく、誰もが創造性を発揮でき、未来へのアクションを生み出すきっかけとなるでしょう。

詳細はこちら：https://event2026.techgala.jp/module/booth/373489/365741

テーマ：生成AIが創造する新たな可能性とビジネスフロンティア

登壇日時：2026年1月28日（水）14:40～15:40

会場：ナディアパーク 4F D Stage

形式：パネルディスカッション

登壇者：

・湯川 鶴章氏（株式会社エクサウィザーズ AI新聞編集長）

・ギル マロ氏（株式会社SAZO 代表取締役）

・國本 知里（Cynthialy株式会社 代表取締役）

概要：生成AIは、創造性とビジネスの境界を再定義し、新たな可能性とフロンティアを創出しています。本セッションでは、この革新的なテクノロジーが、既存産業の変革から未踏のビジネスモデル構築まで、いかに未来の経済と社会を形作るかを最前線のリーダーたちが深く探求します。

詳細はこちら：https://event2026.techgala.jp/module/booth/373489/358480

■ ブース出展について

シンシアリーは名古屋営業所として、TechGALA Japan 2026にブース出展いたします。

出展日：2026年1月29日（木）

会場：STATION Ai

テーマ：Advanced Technology

ブースでは、生成AIを通じた「働き方」と「組織」の変革を支援するシンシアリーのサービスをご紹介いたします。Microsoft 365 CopilotやCopilot Studioの導入・活用支援、AIエージェント構築など、企業のAI変革を一気通貫でサポートする取り組みについてご説明いたします。

詳細はこちら：https://event2026.techgala.jp/module/booth/375543/387941

■ 名古屋での生成AIワークショップ開催

TechGALA Japan 2026開催に先立ち、Cynthialyは1月26日（月）に名古屋市内にて生成AIワークショップを開催いたします。

テーマ：「AIエージェント導入の現状」キーワードは暗黙知活用！

詳細・お申し込み：https://aiperformer.jp/seminar/260126-nagoyaevent

■Cynthialy株式会社について

Cynthialy株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5F

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立：2022年10月

代表者：國本知里

事業内容：生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業