株式会社ブランドクラウド会長の井原正隆、一般社団法人日本安全保障・危機管理学会「食と安全研究会」の理事に就任

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）は、2026年1月16日、当社会長の井原正隆が、一般社団法人日本安全保障・危機管理学会（JSSC、岩崎茂会長）「食と安全研究会」の理事に就任したことをお知らせいたします。

同研究会が掲げる「笑って、笑って、いつまでも元気で！」の方針のもと、当社の風評被害対策ノウハウにより飲食業界のブランドを守り、未来の食の安全啓蒙に貢献してまいります。

「食の安全」と「デジタルの安全」の融合で守る未来

日本安全保障・危機管理学会「食と安全研究会」は、10年・20年先の未来に向け、食に関わる全ての人の意識向上と食の安全啓蒙を目指しています。

株式会社ブランドクラウドは、企業のブランディングや、デジタルリスク管理の専門企業として、昨今深刻化する飲食業界への風評被害対策を支援してまいりました。物理的な「食の安全」とデジタルの「信用の安全」を融合させ、生産から調理に至るまで、食に関わる人々の尊厳を守ることに貢献できると考えたことから、この度の理事就任を拝命せていただくことになりました。

飲食業界への深刻な風評被害を撲滅し、ブランド価値を向上

井原の理事就任を通じ、以下の領域で業界に貢献して参る所存です。

風評被害対策の啓蒙 「風評被害クラウド」のAI技術を活用し、SNS上の誹謗中傷や迷惑動画による炎上リスクから「食」の現場を守る対策を支援します。

ブランド価値の向上 「Brand Lifting（ブランドリフティング）」のノウハウを用い、誤情報によるブランド毀損を防ぎ、適正な評価が得られるよう支援します。

食に関わる人々が風評に怯えず、誇りを持って業務に専念できる環境整備を推進します。

一般社団法人日本安全保障・危機管理学会 概要

代表者：会長 岩崎 茂（元自衛隊統合幕僚長）

所在地：東京都千代田区九段南4丁目6-13 ニュー九段マンション10階

TEL：03-5962-0810

公式サイト：https://jssc.gr.jp/

主な事業内容：安全保障および危機管理に関する理論とその応用・実践についての研究、人材育成など

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

公式HP：https://www.brandcloud.co.jp/

サービスサイトURL：https://solution.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)