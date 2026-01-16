DMTの戦略的パートナーであるJellyfish JapanがAmazon Prime Video広告の取り扱いを開始

DMT株式会社

DMT株式会社（本社：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609、代表：廣田 力、以下「DMT」）は、当社の戦略的パートナーであるグローバルデジタルマーケティング企業 Jellyfish Japan株式会社（以下Jellyfish）が、2026年1月15日より、AmazonAdsが提供するPrime Video広告の取り扱いを開始したことをお知らせします。これにより、DMTはJellyfishとの連携を通じて、クライアントに対しリーチの拡大とブランドリフト、そして購買に繋がる、高品質な動画広告ソリューションを提供することが可能になりました。

1. 背景とPrime Video 広告の提供価値

動画広告市場が拡大する中、企業にとって「広告が確実に視聴される環境」と「購買力の高い層への接触」が最重要課題となっています。

Prime Video広告は、映画、ドラマ、オリジナル作品といったプロ品質の長尺コンテンツの合間に、ユーザーがスキップできない動画広告を配信します。これにより、広告が最後まで視聴されやすい環境（高い視聴完了率）が期待できます。

2. Jellyfishの専門性と、DMTとの連携体制

Jellyfishは、Google Marketing Platform（GMP）の公式パートナーとして、高度な広告効果測定を実現しており、GMPおよびAmazon Ads双方の知見を活かし、複数動画メディアを横断した設計・計測・最適化までを一貫して支援できる点を強みとしています。

DMTは、戦略的パートナーであるJellyfishが持つ専門性を十分に活用し、PrimeVideo広告の最適なプランニング、運用を実現いたします。

１.インクリメンタルリーチの可視化:

GMPの公式パートナーとして、主要な第三者配信ツールであるCampaign Manager 360 (CM360) を活用し、YouTube広告、Prime Video広告を含む複数の動画メディアにおけるリーチの重複を正確に計測します。

２.広告投資の最適化:

これにより、クライアントの既存のYouTube広告キャンペーンに対し、Prime Video広告がどれだけ新しい視聴者（インクリメンタルリーチ）を追加できたかを科学的に分析し、重複の少ない最適な予算配分を実現します。

3. Prime Video広告の主な魅力（定量データ）

Prime Video広告は、Amazonの購買・閲覧データに基づく独自のシグナルを活用することで、購買意欲の高い視聴者層へ高精度にアプローチできる点が大きな特長です。

高品質なオーディエンス: 視聴者の平均世帯年収は一般平均より+15%高く、Amazonでの購買支出は+65%多い購買意欲の高い層にリーチ可能です。(※1)

高精度なターゲティング: Amazonの購買データやブラウジング履歴に基づく独自のシグナルを活用し、見込み客を正確に絞り込みます。

※1 Amazonオリジナルデータ

4. 今後の展望

DMTは、Jellyfishとのパートナーシップを通じて、Prime Video広告を含む、Amazonを中心としたイーコマースおよび動画広告領域における支援を強化してまいります。今後も、革新的な広告媒体と高度なデータ分析技術を組み合わせることで、クライアントのビジネス成長に貢献してまいります。

【DMT株式会社について】

DMTは2021年、元アマゾン社員でアドテクノロジーの専門家でもある梅野 浩介と廣田 力によって設立。Globaliveグループ企業のひとつで、世界で最も革新的なアドテクノロジーやマーケティングテクノロジー、リテールメディアテクノロジーのソリューションを日本の広告主、エージェンシー、パブリッシャーなどに提供することを目標とする。

これまでAcorn-iのeコマースダッシュボードソリューション「イグナイト」の日本市場におけるサービス提供確立に寄与。クライアントの業績向上や複雑化したリテールメディアチャネル、広告システムの簡素化でパートナー企業に貢献する。

設立以来、オムニチャネルによるeコマースソリューションやデータクリーンルーム（DCR）、AI生成によるデータプラットフォームなどのソリューションに注力し、自社のポジショニングを確立。

DMT Webサイト：https://dmt-global.com/

【Jellyfishについて】

Jellyfishは、2005年に設立されたグローバルデジタルマーケティング企業です。テクノロジーとAIを活用し、デジタル戦略立案からデータ分析、メディア運用、クリエイティブ制作までを一気通貫で支援しています。現在、世界22カ国・35都市に拠点を持ち、2,500名以上の従業員が在籍しています。

Jellyfish Commerce Japanは、日本においてEC戦略、Amazon Ads運用、シグナルデータ活用に特化した専門チームです。Amazon DSPやAmazon Marketing Cloud（AMC）を活用した高度な分析・配信最適化に加え、Prime Video広告を含む統合的なメディア活用、英国Acorn-iのeコマースソリューション「ignite」を組み合わせることで、売上最大化と広告効率改善を支援しています。

Jellyfish Webサイト：https://info.jellyfish.com/ja-jp/local-page/japan

【本件に関するお問い合わせ先】

DMT株式会社

contact@dmt-global.com