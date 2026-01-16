【受験シーズン限定】JR東海MARKETで人気の「ドクターイエローお守り付き宿泊プラン」を5ホテルで1月16日（金）から販売開始

株式会社ジェイアール東海ホテルズドクターイエローお守り【学業成就Ver.】（全6種類）ドクターイエロー（T４編成）

ドクターイエローお守りとは

新幹線のお医者さんとして親しまれてきた「ドクターイエロー」は、「見ると幸せになる」といわれてきました。ドクターイエロー（T4編成）は引退後、昨年ＪＲ東海MARKETで発売されたドクターイエローお守り【学業成就Ver.】として生まれ変わりました。

お守りには、ドクターイエロー（T4編成）の塗装面の欠片と、実際の車両で使用されていた増粘着剤を封入。京都嵐山「虚空蔵法輪寺」にてご祈祷を受け、一つ一つ手作業で仕上げられています。

■ 受験生応援「ドクターイエローお守り付き宿泊プラン（室料のみ）」を5ホテルで展開

本プランでは、ドクターイエローお守り【学業成就Ver.】をお一人様につき1つご用意。

全6タイプのうち、どのデザインになるかはチェックインしてからのお楽しみです。

＜受験生応援＞ドクターイエローお守り付きプラン（室料のみ）

予約期間：1月16日（金）～3月14日（土）

宿泊期間：2月1日（日）チェックイン～3月15日（日）チェックアウト

販売サイト：ホテル公式ホームページ / JR東海MARKET

※朝食をご希望の方はチェックイン時のお申込みも可能です。

スケジュールに合わせて、ご利用いただけます。

ホテルアソシア豊橋：JR・名鉄豊橋駅に直結ホテルアソシア豊橋スタンダードダブルルームスーペリアツインルーム

JR・名鉄豊橋駅に直結、各大学に向かうバス停もホテルの目の前で大変便利です。

・本プランでご利用のお客様には、お部屋にデスクランプをご用意いたします。

（数に限りがございます）

・カイロをお一人様につき1つお渡しします。

※ホテル2階にコンビニエンスストア「ファミリーマート」があり大変便利です。（24時間営業）

＜アクセス＞

・JR・名鉄豊橋駅の直上に位置する抜群の立地

・名古屋駅より「ひかり」で約19分（東海道新幹線）

・東京駅より「ひかり」で約1時間26分（東海道新幹線）

ホテル公式サイトからのご予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/associa-toyohashi/plans/10182597JR東海MARKETからのご予約はこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gomamorityh/ホテルアソシア新横浜：都内にもアクセス抜群の新横浜駅直結ホテルアソシア新横浜モデレートダブルルームアソシアラウンジ

都内にもアクセス抜群の新横浜駅直結ホテルで、安心して滞在いただけます。

・チェックイン日の10:00からチェックアウト日の22:00まで、営業時間内でご利用できる

ラウンジの利用券をお渡しします。（ラウンジ営業時間 10:00～22:00）

お連れ様をお待ちいただく際や受験勉強にぜひご利用くださいませ。

＜アクセス＞

・JR東海道新幹線 新横浜駅直上

・東京駅より約19分（東海道新幹線）

・名古屋駅より約1時間21分（東海道新幹線）

・羽田国際空港より直通空港バスで約30分

ホテル公式サイトからのご予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/associa-shinyokohama/plans/10182632JR東海MARKETからのご予約はこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gomamorisyh/ホテルアソシア静岡：静岡駅から徒歩1分ホテルアソシア静岡シングルルームモデレートツインルーム

静岡駅から徒歩1分、ホテル正面にバスターミナルがあり、アクセス抜群です。

・2月24日には、安心して試験日を迎えられるよう「サポートデスク」を設置し、大学までのアクセス

などのサポートをいたします。

※ホテル1階にコンビニエンスストア 「ローソン」があり大変便利です。

（営業時間 5:00～25:00）

＜アクセス＞

・JR静岡駅北口から徒歩1分の好立地

・東京駅より「ひかり」で約1時間（東海道新幹線）

・富士山静岡空港よりバスで約50分

ホテル公式サイトからのご予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/associa-shizuoka/plans/10182681JR東海MARKETからのご予約はこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gomamoristh/名古屋JRゲートタワーホテル：名古屋駅直結名古屋JRゲートタワーホテルモデレートダブルルーム広めのデスクをご用意しています

名古屋駅直結の利便性と上質な滞在空間を兼ね備えたホテルです。

・本プランでご予約のお客様は、アーリーチェックイン（14:00）が可能です。

到着の集中する時間帯より早いお時間に、落ち着いてお手続きできます。

＜アクセス＞

・JR名古屋駅に直結、新幹線の改札からフロントまで約5分

・東京より「のぞみ」で約1時間37分（東海道新幹線）

・新大阪より「のぞみ」で約51分（東海道新幹線）

ホテル公式サイトからのご予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/gatetower/plans/10182548JR東海MARKETからのご予約はこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gomamoringh/ホテルアソシア高山リゾート：JR高山駅よりシャトルバスで8分ホテルアソシア高山リゾートスタンダードツインルーム1日の緊張をほどき心と体を整える湯

歴史ある飛騨高山の美しい景色を望むリゾートホテルです。

静かで落ち着いた客室環境で安心してご利用いただけます。

＜アクセス＞

・JR高山駅よりシャトルバスで8分

・JR高山駅発のホテル無料送迎シャトルバスをご利用ください

（8:00～21:15・毎時1本間隔で運行）

ホテル公式サイトからのご予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/associa-takayama/plans/10182528JR東海MARKETからのご予約はこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gomamoritky/

