「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」に協賛

Ｓｋｙ株式会社は、2026年1月27日（火）～2月25日（水）に開催される、ITmedia主催のオンライン展示会「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」に協賛いたします。

本展示会において、弊社は「サプライチェーン強化のセキュリティ対策評価制度」と「見込み顧客の可視化とデータの有効活用」をテーマにしたセミナーを実施いたします。

ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」Webサイト

https://members15.live.itmedia.co.jp/library/OTQzMTI%253D

■ セミナー内容

○ デジタル経営戦略 ＜セッション＞

制度開始に向けた事前準備を

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度

経済産業省が2026年度内に運用開始を検討している「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」。これはサプライチェーンに起因するサイバーインシデント対策のために、組織のセキュリティレベルを段階に分けて評価するものです。しかし、求められる対応は多岐にわたり、必要な対応をすぐに完了させるのは容易ではありません。本セミナーでは、現時点で発表された内容を踏まえ事前に準備できるポイントや対応方法を紹介します。

日時：2026年1月29日（木）13：50～14：20

参加費：無料

○ 営業・マーケティング・CX戦略 ＜セッション＞

組織に隠れた未来の顧客情報を可視化する方法

～案件化しなかった見込み客情報の活用～

訪問はしたものの、案件化には至らなかった……。そんな“元”見込み客の情報は、多くの企業に眠っているのではないでしょうか。しかし、受注に至らなかったリードは、未来の営業活動に役立つ可能性を秘めていることをご存じでしょうか？本セミナーでは、組織に眠ったままになっているリードを有効活用する方法について、営業名刺管理「SKYPCE」の効果的な活用方法と併せて解説します。

日時：2026年1月30日（金）16：00～16：30

参加費：無料

■ お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

※アイティメディアIDの無料登録が必要です。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

