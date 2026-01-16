NETGEAR Official Store「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「B2B賞」を受賞

ネットギアジャパン合同会社

ネットギアジャパン合同会社（所在地：東京都中央区京橋3-7-5）は1月15日 (木)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「B2B賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「B2B賞」は、法人および個人事業主のお客様向けのEコマース「Amazonビジネス」を利用し、B2Bビジネスにおいて事業を成長させている販売事業者に贈られる賞です。

この度B2B賞を受賞し大変光栄です。ご愛顧いただいた皆様に深く感謝し、今後もネットワーク環境向上のためSOHOからエンタープライズまでより良い製品提供に努めます。

NETGEAR Official Storeのストアはこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/4ADB5FAB-B1A3-49EF-B279-5B6CFC55E1A0/?_encoding=UTF8&ref_=cct_cg_ASA21_4c1&pf_rd_p=8397d050-ed63-41d6-9937-cd0bc2c6bbe5&pf_rd_r=Z1W1V055G06RAJXBGFC9)

ネットギアジャパン社長 大仁田良平のコメント：

「顔が見えにくく、価値が伝わりづらいオンライン販売という“なかなか手ごわいフィールド”において、このような評価をいただけたのは大きな励みです。画面越しでも「さすがNETGEAR」と感じていただける製品と体験を、これからもチーム一丸で磨き続けてまいります。」

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

会社概要

ネットギアジャパン合同会社

所在地：東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア12F

代表者：大仁田良平

事業内容：ネットワーク機器の販売・サポート

URL：https://www.netgear.com/jp/