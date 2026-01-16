【参加者募集】国際交流イベントのプロフェッショナルを育成する「３×３プログラム」

特定非営利活動法人ナタデココ

特定非営利活動法人ナタデココ（本社：東京都千代田区、代表理事：加藤 頌太）は、子ども向け国際交流イベントを3人1チームで企画・実施する実践型プログラム「3×3プログラム」の参加者向けオンライン説明会を、2026年1月22日（木）および1月23日（金）に開催します。

本プログラムは、「文化交流教室」をこれまでNPO主導で行ってきたナタデココが、在住外国人と地域の日本人が主体となってイベントを生み出す“新しい多文化共生モデル”の構築を目指す新規事業です。３人チームで、３ヶ月間でイベントを実施することから「３×３プログラム」と名付けられました。

開催の背景

ナタデココはこれまで、「子どもたちの心に世界地図を」を合言葉に、年間100人以上の在住外国人をボランティアとして迎え、「文化交流教室」を全国で実施してきました。

この教室は、在住外国人にとっては自国文化を子どもたちに伝える主体的な社会参加の機会であり、子どもたちにとっては日常ではなかなか出会えない異文化に触れる原体験となる、双方にとって価値あるプログラムです。

今回の「3×3プログラム」では、これまでNPOが担ってきた運営から一歩進み、在住外国人と地域住民自身がチームを組み、文化交流教室を企画・実施していく仕組みづくりに挑戦します。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129351/table/2_1_0a8c58cdbbe269a3a60195ccd281907d.jpg?v=202601160252 ]

プログラム・内容

本説明会では、実践型プログラム「3×3プログラム」の全体像や、これまでナタデココが実施してきた文化交流教室の事例を紹介します。運営メンバーが登壇し、3人1チームでイベントを企画・実施していく具体的な流れや、在住外国人と地域住民が協働する意義について解説します。

後半には質疑応答の時間を設け、参加を検討している方が不安や疑問を直接相談できる場とします。

参加方法

コメント

- 事前登録や参加申込方法：Peatixイベントページよりお申込みください。https://natadecoco2601.peatix.com/- 参加定員：各日100名まで- 参加締切日：2026年1月21日（水）20:00まで[担当者イメージ][特定非営利活動法人ナタデココ 代表理事 加藤 頌太]

「これまでナタデココが培ってきたノウハウを最大限活かし、国際交流イベントの専門家を育成する特別プログラムです。オンライン説明会では、活動の全体像を分かりやすくご紹介しますので、ぜひお気軽にご参加ください。」