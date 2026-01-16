アイデア段階から量産まで。株式会社メルタ、オリジナルフィギュア量産サービスを本格提供開始

株式会社メルタ

株式会社メルタ（本社：東京都墨田区 / 取締役社長：内野博之）は、企業・クリエイター向けの「オリジナルフィギュア製作サービス」を本格展開いたします。

サービスURL：https://3day-printer.com/original-figure/

本サービスは、写真・イラスト・手書きラフ・パワポなど、仕様書のないアイデア段階の素材から相談可能で、

1個の試作から量産まで柔軟に対応できる点が特長です。

量産に不慣れな広告代理店や、初めて販促グッズに取り組む企業でも、安心して進められるよう伴走します。

仕様書がなくてもOK！ ものづくりの最初の一歩に寄り添う製造パートナーです。

広告代理店のキャンペーングッズもぐらたたきのようなゲーム用途に使用される耐久性を考慮した模型

株式会社メルタは、創業時から「やさしいものづくり」をモットーに、企画段階から量産まで、ものづくりの工程を支援してきました。

従来のフィギュア量産の受託では、"仕様が固まっていること"や"一定以上の数量での発注"が前提となるケースが多く、アイデア段階では見積もり提示までに時間を要することが一般的でした。

こうした課題を解消するため、専門的な仕様書がなくても、ヒアリング内容をもとに概算見積もりとスケジュール感を提示します。

Slack・Chatwork・LINEなど、各種チャットツールでの連絡に対応し、やり取りの負担を最小限に抑えます。

小ロットのガチャガチャ景品にも対応

また、3Dプリントやラバー造形といった製造手法を活用することで、試作から中ロットまで柔軟に対応します。100個単位のガチャガチャ景品製作にも対応します。

初めてフィギュア製作に取り組む方でも、予算や数量に応じた製造方法を提案するため、安心してご依頼いただけます。

利用シーン

豊富なオプションとサービス範囲

販促グッズ向けの低価格ラバー造形一点ものの3Dプリンター製フィギュア- 新商品プロモーション・記念ノベルティ- ガチャ・景品用キャラクター展開- 展示会・イベント集客用オリジナルフィギュア- 公式キャラクターグッズ・限定アイテム- ブランド企業のVIPプレゼント- 取り扱い説明書の作成サポート- ガチャ台の手配、カプセル入れ- PL保険加入支援- 海外出荷・通関対応- OPP袋、化粧箱などの梱包手配- 等身大クラスの大型フィギュア制作

「こんなものはさすがに無理かな………。」「依頼から納品までの流れをイチから教えてほしい。」

そう思ったら、まずはご相談ください。

会社概要

会社名：株式会社メルタ

所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-3-6 櫻井ビル1F

代表者：取締役社長 内野博之

事業内容：3Dデータ作成、3Dプリントを活用した試作、フィギュア量産支援

設立：2014年12月

会社URL：https://melta.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせ窓口：濱中

TEL：03-5839-2567

MAIL：info@3day-printer.com

お問い合わせフォーム：https://3day-printer.com/original-figure/