URBAN VINEYARD -kanda nishikicho- 2026

株式会社ピースデザインスタジオ

日時　2026年2月12日（木）


　　　18：30～20：30


会場　テラススクエア2階


　　　TERRACE TABLE（神田錦町3-22）


来場者特典


　　　１）2023年にテラススクエアで収穫したピノノワールを一部使用した


　　ワインの試飲が無料で1杯お楽しみいただけます。


　　　２）素敵なワイナリーで醸造されたワインを1,500円にて飲み比べできます。


　　　３）ワイナリーの方々にお越しいただき、貴重なお話を伺えるお時間もあります。



　東京都千代田区神田錦町の複合ビル「テラススクエア」の屋上農園で栽培したブドウと、富山県氷見市産のブドウを合わせたワイン「URBAN VINEYARDKANDA-NISHIKICHO2022」が完成しました。このワインは、テラススクエアの事業主である博報堂、大修館A.S.、安田不動産、住友商事と、氷見市のワイナリーSAYSFARM（セイズファーム）が屋上庭園でブドウを栽培、ワイン造りを共同で行う「URBANVINEYARDプロジェクト」で製造したものです。


　このプロジェクトは、ワインを通したコミュニティづくりを目指して、2017年より「1年に1夜限りのワインイベント」をテラススクエアで開催してきました。この街で暮らし、働く人とワイン関係者の方たちと少しずつその輪を広げてきました。当日は新酒のワインを飲みながらワイナリーの方のお話を聞ける貴重な機会です。


　ぜひこの地域で暮らし、働く皆様に楽しんでいただけますと幸いです。



参加ワイナリー


　　　SAYS FARM（セイズ ファーム）


　　　ITAYA farm（イタヤファーム）


　　　Ven de la bocchi farm & winery（ヴァン ド ラ ボッチ ファーム＆ワイナリー）


　　　KANATA WINERY（カナタワイナリー）