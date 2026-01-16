2月18日(水)「リチウムイオン電池におけるバインダーの役割と材料設計　～次世代電池・ドライプロセスを見据えた技術動向～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「リチウムイオン電池」の「バインダー・材料開発と今後の技術展望」について解説します。

近年注目されるドライプロセスにおける課題と全固体電池関連の最新動向などを解説します。！

リチウムイオン電池のバインダーは、活物質や導電助剤、集電箔と密接に関連する材料であり、電池性能や製造性を大きく左右します。本講座では、バインダーの役割から次世代電池への対応、今後の技術展望について解説します。

※当日にご参加できない方は録画視聴が可能です

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：リチウムイオン電池におけるバインダーの役割と材料設計 ～次世代電池・ドライプロセスを見据えた技術動向～

開催日時：2026年02月18日(水) 10:00-17:00

録画視聴：対象（視聴希望日を指定可能）

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0f0f39-9ef8-63ee-9bbe-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

株式会社スズキ・マテリアル・テクノロジー・アンド・コンサルティング 代表取締役社長：鈴木 孝典 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.リチウムイオン電池の製造プロセス

２.各種材料の用途と特性

３.次世代電池についての知見

４.ドライプロセスの展望と課題

５.市場でのドライプロセス最新情報

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演者について】

25年以上リチウムイオン電池材料に関わってきました。専門はバインダーですが、バインダーという材料は「他の主材料と一緒に使われる」という特長があり、電池そのものおよび、各電池材料の知見を広く有しています。最新電池動向にも注目しており、電池関連分野の広範囲に渡る解説が可能です。

【プログラム】

1. リチウムイオン電池市場

2. リチウムイオン電池とバインダーの基礎

2.1 リチウムイオン電池とはどんな電池か？

2.2 バインダーの役割

2.3 なぜPVDF、SBRなのか

3. リチウムイオン電池の性能とバインダーの関係

3.1リチウムイオン電池に求められる性能

3.2 個々の要求に対するバインダーからの対応

3.3 高接着性バインダー

3.4 水系バインダー

3.5 セパレーターコーティング用バインダー

4. 次世代二次電池

4.1 リチウム金属負極電池

4.2 Si系負極材料

4.3 全固体電池

4.4 ナトリウムイオン電池

4.5 リチウム硫黄電池

4.6 リチウム空気電池

5. ドライプロセス

5.1ドライプロセスの種類

5.2ドライプロセスの利点

5.3ドライプロセスの問題点・課題

5.4バインダーからのアプローチ

6. 最近の全固体電池関連のニュースの話題

6.1 テスラ４６８０電池の話題

6.2 トヨタの電池戦略とバインダー

6.3 ホンダの全固体電池

6.4 日産自動車の全固体電池とバインダー

6.5 中国電池メーカーの電池開発

7．その他

【質疑応答】

