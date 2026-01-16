インターナショナル・ケミカル・エンティティ・ジャパンの全社集会にて「福島県プレコンセプションケア企業向け出前講座」を開催

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、インターナショナル・ケミカル・エンティティ・ジャパン株式会社（代表取締役社長：カイラッシュディープ シャルマー博士、以下「ICEジャパン」）の全社集会にてプレコンセプションケアをテーマとした出前講座を12月18日に開催しました。

本出前講座は、福島県内事業所の人材確保や働く世代の健康増進のため、女性等の健康に配慮した働きやすい職場づくりを応援するための講座として２０社を対象に開講いたします。

12月18日にはICEジャパンの全社集会中に開講し、幅広い年齢の従業員約６０名に出席いただきました。

ほとんどの出席者が「プレコンセプションケア」という言葉を初めて知ったと回答、「妊娠を希望している方だけに向けた取組ではない」という講師の言葉に驚かれている様子が印象的でした。本講座内容の振り返り、ご自身の現状把握を行なっていただく為に「プレコンチェックシート」を配布いたしました。

■ICEジャパン出前講座概要

【テーマ】 プレコンセプションケア

【開催日】 2025年12月18日

【開催方法】 オンライン開催

【講師】 助産師/生殖心理カウンセラー 谷村弥生（株式会社ファミワン）

■ICE ジャパンご担当（人事総務部 雛形雄介様）のコメント

全社員集会でプレコンセプションケアのオンライン講座を実施するというアイディアは、普通にそれだけを目的と考えたら実施は難しいものだったと思います。しかし、今回は当社におけるこれまでの健康経営への取り組みの一環と位置付け、大きな土台の上に乗せたので、言葉として聞いたことがない社員やあまり関心がない社員でも理解することができたと思います。最初の10分間、写真でおわかりのように聞き入っている社員の表情を観察してみましたが、彼らは単なる物珍しさ以上の何かを感じていたのは間違いなく、若い社員は我が事として、ベテラン社員は部下や自分の子供のこととして、ちゃんと受け止めていたように思われます。



今回事情があって30分間という短縮バージョンにして頂きましたが、逆によかったかもしれません。というのは、45～60分の場合、中味が詳細になっていく分、関心の薄い人はそれ以上は受け止めることができなくなり、折角の初めてのインパクトが薄れてしまうと思われるのです。30分間は長過ぎず短過ぎず、新鮮なインパクトは壊れずにすみます。できたら2回目を３～６ヶ月の間に実施できると、印象を自然に擦り込むことができそうなので、ご検討頂ければ幸いです。

当社では社内行事のすべてをMS 365 のSharePoint掲示板ニュースで記事化して事後に全社員に配信しています。今回のオンライン講座の件も第4四半期全社員集会（タウンホールミーティング）の一部として記載し配信しました。この記事は、今後掲載される記事（今後もずっと続く当社の健康経営の取り組み関連の記事）に関連していた場合はそこに関連記事としてリンクされ続けますので、一過性の取り組みではなく非常に持続性の高い情報発信となり、社員の意識の中に自然に定着していくことができると考えています。現代テクノロジーを利用した社内コミュニケーションもマーケティングであり、新しい刺激を与えたり考え方の変化を促すことが可能です。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

