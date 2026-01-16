廃材や端材をアートのチカラでアップサイクル！「SDGsものづくりイベント 」に120人が参加

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）は、文化・芸術と住環境の両面からサステナブルな社会の実現に貢献することを目的に、SDGsのさらなる普及啓発を図るイベントとして、株式会社NHKアート（本社 東京都渋谷区、代表取締役社長 石原勉、以下「NHKアート」）と共同で、東京都にご後援いただき、2025年12月13日（土）及び14日（日）の2日間、東京都世田谷区にある旧池尻中学校を活用してつくられた複合施設「HOME/WORK VILLAGE」の教室304において、「SDGsものづくりイベント いろんな端材で、季節のおうち飾りをつくろう！」を開催いたしました。1日2回のワークショップを2日間開催し、未就学児のお子様から大人まで幅広い年齢の方を対象に、大人68名、子供52名、計120名にご参加いただきました。

本プログラムは、家を建てる際に出る「建築廃材」やテレビの美術装飾をつくる際に出る「端材」を活用し、クリスマスオーナメントやお正月装飾を制作するという内容で、参加者はものづくりを通じてアップサイクル（※）に関する学びを深めました。

当社は持続可能な社会の実現に事業活動を通じて貢献するとともに、企業の持続的成長を目指す「サステナビリティ」を推進しています。今後も企業の社会的責任やSDGs達成に向け、木造住宅を取り扱う企業として、木材の持続可能な利用や環境への配慮を追求してまいります。また、廃材のアップサイクルを通じて、環境負荷の低減と新たな価値創造の可能性を広く社会に提示いたします。

※アップサイクルとは

廃棄されるはずの不要品や廃材、どうしても余ってしまう端材に、新しいアイデアやデザイン、工夫を加えて元の製品よりも高い価値を持つ別の製品に生まれ変わらせる創造的再利用のこと。

株式会社NHKアートについて

ＮＨＫアートは、総合美術とデザインの力を礎に、リアルからデジタルまでＮＨＫの美術業務全体を担うとともに、番組制作で培ったノウハウを結集し、イベントやホール運営などさまざまなフィールドのコンテンツを、企画からアウトプットにいたるまでワンストップで提供・プロデュースする総合美術会社です。

安全・安心や信頼につながる新たな映像表現、効率的・効果的な美術制作手法を追求し、ＮＨＫが目指す公共的価値の創造に貢献するとともに、社会課題の解決に美術の力で貢献できるよう、SDGsに配慮した美術用品の研究・開発・提供を進め、環境問題に積極的に取り組んでいます。





＜ 企業概要 ＞

社名 株式会社ＮＨＫアート

代表者 代表取締役社長 石原 勉

本社所在地 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-7アートビル

電話 03-3481-2881（代表）

設立 1961年7月10日

資本金 2億円

従業員数 256名（2025年3月31日現在）

株式会社ＮＨＫアートコーポレートサイトURL：https://www.nhk-art.co.jp/







オープンハウスグループのサステナビリティの取り組み

当社グループは、持続可能な社会の実現に事業活動を通じて貢献するとともに、企業の持続的成長を目指す「サステナビリティ」を推進しております。当社グループでは、企業理念として掲げる「お客さまのニーズを徹底的に追及し、価値ある不動産を届けます」と共に「都市部の子育て世代に手の届く価格の住宅を提供する」ことにも取り組んでまいりました。当社グループの企業理念を時代の変化の中で実現し続けることで、社会価値と事業価値の両立を目指す共有価値の創造を実践しております。また、当社グループは、事業活動に伴う社会的責任や持続可能な社会の実現に向けた貢献を強く意識し、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関連する課題に対して、事業活動を通じた取り組みを推進しております。





＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/





