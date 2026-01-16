【オンライン開催】「第41回 IT戦略総合大会ーITMC2026―」登壇

株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：樺島 弘明／以下、LTS）は、IT協会が主催する「第41回 IT戦略総合大会ーITMC2026ー」に登壇することをお知らせします。

LTSからは「“Fit to Standard”再考：ERPとローコード周辺システムの最適な役割分担とは」をテーマに登壇します。

お申し込みは、公式ページ(https://jiit.or.jp/lp/im/ITMC/program_ss.php)よりエントリーください。※事前登録制、参加費無料

【開催概要】

配信期間：2026年1月30日（金）～2月13日（金）

開催形式：事前収録によるオンライン配信

イベントページ・お申込み：https://jiit.or.jp/lp/im/ITMC/program_ss.php

参加対象：・IT・情報システム担当役員

・IT・情報システム部門管理責任者

・経営企画部門担当役員・責任者 など

参加費用：無料

（※LTS登壇の「最新IT戦略セッション」は参加費無料）

主催：公益社団法人企業情報化協会（IT協会）

【セミナー概要】

■テーマ：“Fit to Standard”再考：ERPとローコード周辺システムの最適な役割分担とは

DX推進の波に乗り、ERPの導入・刷新を進める企業が増える中、「Fit to Standard」の重要性が改めて注目されています。しかし、ERPの標準機能に収まりきらない業務要件をどう扱うかは、プロジェクト成功の鍵を握る難題です。 本講演では、ERPのアドオン開発を最小限に抑えつつ、ローコードSaaS型の周辺システムを活用して業務要件を柔軟にカバーするアプローチをご紹介します。稼働前の開発コスト削減、稼働後のERP保守性向上といったメリットに加え、見落とされがちな「周辺システムの保守性」や「カスタマイズの罠」についても具体的な事例を交えて解説します。

■登壇者

渡邉 哲彦（LTS シニアコンサルタント）

2018年に株式会社エル・ティー・エスに入社。製造業を中心に、主に基幹システム周辺システムを主領域として活動。企画・構想から要件定義、設計・開発、テスト・移行、教育・展開、運用保守まで、システムライフサイクル全般を幅広く経験。単なる技術導入にとどまらず、ユーザサイドに寄り添い、現場の課題を共に解決していく伴走型支援に強みを持つ。

渡邉 圭（LTS マネージャー）

SIベンダーにてシステム開発における提案～要件定義を中心に、様々な業種業態の基幹システム導入を経験後、コンサルタントに転向。インサイドセールスチームの立ち上げなども経験があり、デジタルマーケティング・SFAの立ち上げ・競合調査などを含めた仕組み作りも経験。施策実行とITを結び付けた、競争力強化のための仕組み作りに知見を持つ。

【株式会社エル・ティー・エスについて】

東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6560） ＵＲＬ：https://lt-s.jp/

株式会社エル・ティー・エスは、デジタル時代のベストパートナーを目指し、お客様の変革実行能力を高めるためのコンサルティングを主軸としたプロフェッショナルサービスと、IT業界の企業や人材をつなぎ新しいビジネス機会を創出するプラットフォーム事業を運営しています。