毎日新聞校閲センターのイベント「ことば茶話」2026年１月27日開催は川添愛さん、永井玲衣さんの対談！

毎日新聞社は2026年１月27日（火）、校閲センターが運営するサイト「毎日ことばplus」でオンラインイベント「ことば茶話」第15回を開催します。

本イベントはリアルタイム配信と見逃し視聴（1カ月）で参加していただけるイベントです。詳細につきましてはページ下部をご確認ください

今回は言語学者で作家の川添愛さんと、作家で哲学のフィールドでも活動している永井玲衣さんをゲストにお迎えし、「曖昧さから始めることばの思索(https://salon.mainichi-kotoba.jp/archives/275846)」と題して対談していただきます。



川添さんは身近なことばの話題を扱ったエッセー「言語学バーリ・トゥード」が好評を博しシリーズ化、ことばにまつわる現象をテーマにした著書も多数執筆しています。

永井さんはさまざまな人と問いを立てて考える哲学対話を各地で行っており、日常を独特な視点でつづったエッセーも人気です。

そんなお二人が直接対談するのは今回が初めてです。

曖昧なことばたちは、時に悩みの種になり、コミュニケーションを豊かにする余白にもなりえます。川添さんと永井さんによる「ことばの曖昧さをめぐる対話」は、さまざまに解釈できることばに日々頭を悩ませる校閲者だけでなく、ことばを扱う仕事をする方、ことばに深く関心を寄せる方にとっても、いつもとは違う角度からそれらを見つめ直すきっかけになるのではないでしょうか。

＜主な内容（予定）＞

・「ことばのすれ違い」にまつわるお二人の経験談や事例

・ことばの曖昧さは、コミュニケーションを複雑にする一方、「余白」や緩衝材にもなる？

・「文脈を読む」「空気を読む」、言葉以上の内容をくみ取る難しさ

・初の対談となるお二人。いまお互いに聞いてみたいこと



※毎日新聞校閲センターが運営する「毎日ことばplus」はトークイベント「ことば茶話」を有料会員（月額1500円）向けに隔月で開催（アーカイブは２カ月間）しています。今回は一般の方もPeatix(https://mainichi-event20260127.peatix.com/?utm_source=kokuti&utm_medium=kotobaplus&utm_campaign=chawa15th)からの視聴チケット（一般2000円、学割1100円）購入により参加していただけます（アーカイブは１カ月間）。

＜ゲスト＞

川添愛（かわぞえ・あい）

言語学者、作家。九州大学大学院ほかで理論言語学を専攻し博士号を取得。津田塾大学特任准教授、国立情報学研究所特任准教授などを経て、言語学や情報科学をテーマに著作活動を行う。著書に「言語学バーリ・トゥード」「白と黒のとびら」シリーズ（東京大学出版会）、「ふだん使いの言語学」「聖者のかけら」（新潮社）、「コンピュータ、どうやってつくったんですか？」（東京書籍）、「『わかってもらう』ということ」（KADOKAWA）、「パンチラインの言語学」（朝日新聞出版）など。

永井玲衣（ながい・れい）

人びとと考えあい、ききあう場を各地でひらく。問いを深める哲学対話や、政治や社会について語り出してみる「おずおずダイアログ」、せんそうについて表現を通して対話する写真家・八木咲とのユニット「せんそうってプロジェクト」、Gotch主催のムーブメントD2021などでも活動。著書に「水中の哲学者たち」（晶文社）「世界の適切な保存」（講談社）「さみしくてごめん」（大和書房）「これがそうなのか」（集英社）。第17回「わたくし、つまりNobody賞」受賞。詩と植物園と念入りな散歩が好き。

＜司会＞

山中真由美（毎日新聞校閲センター）

＜ゲストへの質問を募集します＞

川添さん、永井さんに尋ねたいことがあればぜひお寄せください。

いただいた質問はトークの内容に織り交ぜるなどし、イベントの際にお答えします。

こちらのフォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=odDitsikJk6tLwqEA11oqC2zyIgju29JoUTGJJ0GgTRURDFYSTlQUE1CMElLVjA2WkVRNTFLME4wTy4u&route=shorturl)にご記入のうえ、ご送信ください。

当日もＱ＆Ａコーナーを設けますので、お話を聞きながら気になったことなどもお気軽にチャットでお寄せください。

※進行の都合上、すべての質問には答えられない場合があります

＜イベント概要＞

イベントはZoomを利用して行います。Zoomをインストールしてお待ちください。

有料会員の皆さんに前日までにメールでURLとパスワードをお送りいたします。当日でも１時間前までにご登録くだされば、URLとパスワードをお送りいたします。

今回は有料会員以外の方もPeatixでのお申し込みにより、視聴していただけます。下記【お申し込み】をご覧ください。

・有料会員についてはこちら(https://salon.mainichi-kotoba.jp/archives/194503)をご覧ください。

・メールが見つからない場合は迷惑メールフォルダーをご確認ください。ご不明な点があれば、お問い合わせください（お問い合わせフォーム https://salon.mainichi-kotoba.jp/contact）。

【日時】2026年１月27日（火）19:00～20:30（18:45入場開始）

（アーカイブあり）

【会場】Zoomウェビナー（＊）

【対象】どなたでも

【定員】なし

【お申し込み】以下のいずれかになります

◆毎日ことばplusに有料会員登録→お申し込み・視聴料とも不要

すでに有料会員登録をした方、イベントまでに有料会員登録をした方には視聴ＵＲＬをお送りしますので、イベントへの申し込みも視聴料もなくご覧になることができます（イベント当日の登録でも視聴ＵＲＬをお送りしますが、開始１時間前までに登録手続きをお願いします）。

有料会員は月額1500円で今回のイベントリアルタイム視聴だけでなく、今回のアーカイブ（２カ月程度）や前年の再公開アーカイブも視聴できます。更に「学べるゲラ」「校閲グッジョブ！」「毎日新聞用語集デジタル版」「毎日ことばplusオンラインサロン」という有料会員向けサービスもご利用になれます。

「毎日ことばplus」有料会員についてはこちら(https://salon.mainichi-kotoba.jp/archives/194503)をご覧ください。

◆「毎日ことばplus」有料会員でない方→Peatixでお申し込みを（「毎日新聞デジタル」会員の方には無料視聴できるプランもあります）

有料会員以外の方もPeatixでのお申し込み・視聴チケット（一般2000円、学割1100円）ご購入により、視聴していただけます。１カ月程度のアーカイブ配信もあります。お申し込みはこちら(https://mainichi-event20260127.peatix.com/?utm_source=kokuti&utm_medium=kotobaplus&utm_campaign=chawa15th)です。

※毎日新聞の「デジタルプレミアムプラン(https://mainichi.jp/info/)」「宅配購読者プレミアムプラン(https://mainichi.jp/info/plan/takuhai/)」「宅配購読者無料プラン(https://mainichi.jp/info/plan/takuhai/)」のいずれかにご加入いただいた方は、毎日新聞オンラインイベントが無料で視聴できます。当該会員の皆さまには、原則毎週木曜に、加入時にご登録いただいたメールアカウント（毎日ID）に無料視聴が可能となるご招待コードをお送りします。本イベントの「チケット選択」画面で「割引コードを入力する」をクリックし、ご招待コードをご記入ください。

該当するプランの会員の方でメールが届いていない場合は、毎日新聞のメールマガジンの設定を確認し、会員限定のお知らせの「毎日新聞デジタルからのお知らせ」を受信するボタンを押してください。ご招待コード付きのメールが原則木曜日に配信されます。

