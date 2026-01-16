ココカラ合同会社とSUNNYDAY株式会社が業務提携を締結

ココカラ 合同会社

ココカラ合同会社（本社：東京都中央区、CEO：大原秀基、以下ココカラ）は、海外人材紹介サービスを展開するSUNNYDAY株式会社（本社：東京都狛江市、代表取締役：小林祐喜）と、日本の農業分野における人材不足解消と持続的な経営体制の構築を目的とした業務提携を締結しました。

本提携により、ココカラが支援する農業生産者に対し、栽培管理・労務管理まで担うことができる外国人材の活用を強化してまいります。

■ 業務提携の背景と目的

日本の農業は、高齢化や後継者不足により深刻な労働力不足に直面しています。農林水産省「令和3年度 食料・農業・農村白書」によると、基幹的農業従事者数は2020年時点で136万3千人となり、2015年と比較して約22％減少しています。ココカラは、土壌改良材や資材の提供を通じて生産者を支援する中で、単なる人手不足ではなく、「現場を任せられる人材が育たない」という構造的な課題に多く直面してきました。資材や技術だけでは、農業経営の持続性は確保できない--そうした課題意識が、今回の提携の背景にあります。

一方、SUNNYDAY株式会社は、「優秀なグローバル人材を通じて持続可能な日本社会を実現する」というミッションのもと、2009年よりアジアを中心としたネットワークを構築し、在留資格「技術・人文知識・国際業務（通称：技人国）」で就労する外国人材の紹介を行ってきました。

農業分野においても、栽培管理や現場運営など、専門性が求められる業務を担う人材の紹介実績を有しています。

両社は、農業の持続的発展には、高品質な生産環境と、それを活かす“人”を一体で設計する視点が不可欠であるとの認識を共有し、本提携に至りました。

■ 取り組み内容

1．農業分野における「技人国」人材の紹介



SUNNYDAY株式会社は、ココカラの顧客である農業生産者に対し、技人国の在留資格で就労する外国人材の紹介を行います。将来的に栽培管理や経営を担う中核人材となり得る人材の活用を進めてまいります。

2．情報共有および共同プロモーション



日本の農業市場における人材ニーズやトレンドについて情報共有を行い、共同でセミナーやプロモーション活動を実施します。農業経営の持続可能性向上に向けた情報発信を強化していきます。

■ 今後について

2026年2月には、技人国人材をテーマとした共同ウェビナーの開催を予定しています。当日は、SUNNYDAY株式会社 代表取締役 小林氏より、技人国制度の概要や農業分野での人材活用事例についてお話しいただくほか、質疑応答の時間も設ける予定です。

詳細および参加方法については、ココカラ合同会社のウェブサイト、メールマガジン、SNS（Instagram、X）にて順次ご案内いたします。



■SUNNYDAY株式会社について

会社名：SUNNYDAY株式会社

代表者：小林 祐喜

所在地：東京都狛江市東和泉1丁目36-8-301

設立：2022年12月（2009年より事業開始）

事業内容：アジア太平洋地域における技術者受入事業、進出支援事業、オフショア開発・BrSEサービス事業

公式HP：https://sunnydayinc.jp/

■ ココカラ合同会社について



会社名：cococaRa LLC.（ココカラ合同会社）

代表者：大原 秀基

所在地：東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン サウス3F

設立：2016年11月

事業内容：ココカラピートの開発・販売、土壌改良材の販売、その他コンテンツ事業

公式HP：https://cococara.jp/