累計販売台数4万台突破の「WAQ リクライニングローチェア」に“ハイバックVer.”新登場！
アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（本社：大阪府、代表取締役：佐伯成都）は、ロースタイル専用チェア「WAQ Reclining Low Chair（リクライニングローチェア）」の新モデルとして、背もたれが約6cmアップした“ハイバックVer.”を2026年1月15日より発売開始いたしました。
従来のカラーに加えTAN／OLIVE／COYOTE／CHARCOALをラインナップし、全5色展開へ拡充。3段階リクライニングで焚き火から読書、星空鑑賞にまで適した角度を選べるほか、断熱ウレタン入りの着脱式ストレージバッグ、キルティング座面、難燃生地など、くつろぎと実用性を両立しています。
■製品ポイント■
【Point 1】3段階リクライニングでお好みの“くつろぎポジション”に
肘置き付近を持ち上げ、前後にスライドすることで3段階の角度調整が可能。シーンに合わせて“最適角度”を作れます。焚き火：浅めポジション/読書：中間くらい/青空・星空鑑賞：フルリクライニング
【Point 2】ストレージバッグを標準装備
ライト・スマホ・キッチン小物など、散らかりがちなアイテムを手元に集約。テーブル上をスッキリさせて、立ち上がり回数も減らせます。さらに、断熱ウレタン内蔵のため、保冷剤を入れれば簡易クーラーバッグとしても活躍します。
【Point 3】キルティング内蔵で座り心地アップ
座面はキルティング仕様で、クッション性とフィット感を強化。長時間座ってもくつろぎやすい座り心地を目指しています。
【Point 4】焚き火の近くでも使いやすい難燃生地
座面部分に、製造工程で施策を重ねたテストをクリアした難燃素材を採用。火の粉が当たっても燃え広がりにくい仕様です。
※注意：防炎素材ではありません
【Point 5】付属ヘッドレストは上下位置の調整が可能
体格や姿勢に合わせて、ヘッドレスト位置を上下調整可能。成人男性からお子様まで、幅広い層にフィットします。
製品概要
くつろぎを、もう一段深く。ハイバックVer.
背もたれ＋約6cmと3段階リクライニングで、焚き火から星空まで快適に。
サイズ：（約）W61 × D55 × H83（cm）
座面高さ：（約）25（cm）
収納サイズ：（約）W64 × D10 × H78（cm）
ストレージバッグサイズ：（約）W36 × D7 × H20（cm）
重量：（約）5.4kg
材質：生地：ポリエステル／座面シート：ウレタン
フレーム：アイアン/肘置き：ビーチウッド（ブナ）
ストレージバッグ：ポリエステル、PVC
内容物：チェア本体、取扱説明書、ストレージバッグ、ヘッドレスト
販売元：WAQ株式会社
生産国：中国
価格(定価)：9,980円
発売日：2026年1月15日
販売サイト：WAQ Online(公式サイト)
URL：
順次展開予定ストア：楽天 / Amazon / Yahoo!ショッピング
・ブランド概要
『WAQ』（ワック）／アウトドアブランド
「アウトドアを通じて人生にわくわくを。」
日々の喧騒から離れ、自分だけの時間を存分に楽しむソロキャンプや、
家族との大切な時間を過ごすファミリーキャンプまで。
十人十色のキャンプスタイルに寄り添い、あなただけのワクワクする
アウトドアライフをWAQはお手伝いします。