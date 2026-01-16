累計販売台数4万台突破の「WAQ リクライニングローチェア」に“ハイバックVer.”新登場！

WAQ株式会社

アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（本社：大阪府、代表取締役：佐伯成都）は、ロースタイル専用チェア「WAQ Reclining Low Chair（リクライニングローチェア）」の新モデルとして、背もたれが約6cmアップした“ハイバックVer.”を2026年1月15日より発売開始いたしました。

従来のカラーに加えTAN／OLIVE／COYOTE／CHARCOALをラインナップし、全5色展開へ拡充。3段階リクライニングで焚き火から読書、星空鑑賞にまで適した角度を選べるほか、断熱ウレタン入りの着脱式ストレージバッグ、キルティング座面、難燃生地など、くつろぎと実用性を両立しています。

■製品ポイント■

【Point 1】3段階リクライニングでお好みの“くつろぎポジション”に

肘置き付近を持ち上げ、前後にスライドすることで3段階の角度調整が可能。シーンに合わせて“最適角度”を作れます。焚き火：浅めポジション/読書：中間くらい/青空・星空鑑賞：フルリクライニング

【Point 2】ストレージバッグを標準装備

ライト・スマホ・キッチン小物など、散らかりがちなアイテムを手元に集約。テーブル上をスッキリさせて、立ち上がり回数も減らせます。さらに、断熱ウレタン内蔵のため、保冷剤を入れれば簡易クーラーバッグとしても活躍します。

【Point 3】キルティング内蔵で座り心地アップ

座面はキルティング仕様で、クッション性とフィット感を強化。長時間座ってもくつろぎやすい座り心地を目指しています。

【Point 4】焚き火の近くでも使いやすい難燃生地

座面部分に、製造工程で施策を重ねたテストをクリアした難燃素材を採用。火の粉が当たっても燃え広がりにくい仕様です。

※注意：防炎素材ではありません

【Point 5】付属ヘッドレストは上下位置の調整が可能

体格や姿勢に合わせて、ヘッドレスト位置を上下調整可能。成人男性からお子様まで、幅広い層にフィットします。

製品概要

くつろぎを、もう一段深く。ハイバックVer.

背もたれ＋約6cmと3段階リクライニングで、焚き火から星空まで快適に。

サイズ：（約）W61 × D55 × H83（cm）

座面高さ：（約）25（cm）

収納サイズ：（約）W64 × D10 × H78（cm）

ストレージバッグサイズ：（約）W36 × D7 × H20（cm）

重量：（約）5.4kg

材質：生地：ポリエステル／座面シート：ウレタン

フレーム：アイアン/肘置き：ビーチウッド（ブナ）

ストレージバッグ：ポリエステル、PVC

内容物：チェア本体、取扱説明書、ストレージバッグ、ヘッドレスト

販売元：WAQ株式会社

生産国：中国

価格(定価)：9,980円

発売日：2026年1月15日

販売サイト：WAQ Online(公式サイト)

URL：

順次展開予定ストア：楽天 / Amazon / Yahoo!ショッピング

・ブランド概要

『WAQ』（ワック）／アウトドアブランド

「アウトドアを通じて人生にわくわくを。」

日々の喧騒から離れ、自分だけの時間を存分に楽しむソロキャンプや、

家族との大切な時間を過ごすファミリーキャンプまで。



十人十色のキャンプスタイルに寄り添い、あなただけのワクワクする

アウトドアライフをWAQはお手伝いします。