【Steamギフトカードが当たる】「カプコンタウン」の公式Xにて特別キャンペーン実施中！
2026年1月16日（金）より「カプコンタウン」の公式Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）にて、抽選で10名様にSteamギフトカード最大1万円分が当たるキャンペーンを開催いたします。
本キャンペーンであなたがより熱中したゲームタイトルを教えてください！ 「Capcom Town Official」Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）をフォローして、あなたがより熱中したタイトルが『1942』の場合はリポスト、『ザ キング オブ ドラゴンズ』の場合は引用ポストすると応募完了です。奮ってご参加ください！
キャンペーン概要
■キャンペーン期間
2026年1月16日（金）～2026年1月30日（金）13:00まで
■景品
Steamギフトカード10,000円 × 1名様
Steamギフトカード1,000円 × 9名様
※景品を選択することはできません。
※都合により、景品内容が変更になる場合がございます。
■応募方法
１. 「Capcom Town Official」 Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）をフォロー
２. キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用ポスト
■キャンペーン詳細
https://captown.capcom.com/ja/site_topics/4
カプコンタウンとは？
ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！
『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは毎月更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。
「カプコンタウン」公式サイト
https://captown.capcom.com/
「カプコンタウン」公式Xアカウント（＠capcomtown(https://x.com/capcomtown)）
https://x.com/capcomtown
※記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。
(C)CAPCOM