【Steamギフトカードが当たる】「カプコンタウン」の公式Xにて特別キャンペーン実施中！

株式会社カプコン


2026年1月16日（金）より「カプコンタウン」の公式Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）にて、抽選で10名様にSteamギフトカード最大1万円分が当たるキャンペーンを開催いたします。



本キャンペーンであなたがより熱中したゲームタイトルを教えてください！　「Capcom Town Official」Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）をフォローして、あなたがより熱中したタイトルが『1942』の場合はリポスト、『ザ キング オブ ドラゴンズ』の場合は引用ポストすると応募完了です。奮ってご参加ください！



キャンペーン概要

■キャンペーン期間　


2026年1月16日（金）～2026年1月30日（金）13:00まで



■景品


Steamギフトカード10,000円 × 1名様


Steamギフトカード1,000円　× 9名様


※景品を選択することはできません。


※都合により、景品内容が変更になる場合がございます。



■応募方法


１. 「Capcom Town Official」 Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）をフォロー


２. キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用ポスト



■キャンペーン詳細


https://captown.capcom.com/ja/site_topics/4





カプコンタウンとは？
ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！　


『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは毎月更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。






「カプコンタウン」公式サイト


https://captown.capcom.com/



「カプコンタウン」公式Xアカウント（＠capcomtown(https://x.com/capcomtown)）


https://x.com/capcomtown



※記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。


(C)CAPCOM