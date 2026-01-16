【VALUENEX】1月ウェビナー開催のご案内 ～Radar Tech Intelligence と Radar QFD、実務で使える紹介と事例を分かりやすくご紹介～

VALUENEX株式会社

VALUENEX株式会社は、1月に以下のオンラインセミナーを開催いたします。各セミナーでは、弊社が提供する新サービス／アプリケーションの紹介と、実務で使える活用イメージや事例をわかりやすくご紹介します。参加は無料（定員あり）ですので、研究開発、事業開発、知財・企画・営業ご担当の方はぜひお申し込みください。

開催概要

■ 情報整理にかかる時間を価値創造へ変えるーRadar QFDの紹介

Radar QFD(https://www.valuenex.com/radar-qfd)は、課題・技術・品質といった情報を二元表（品質表）として整理し、検討プロセスを可視化することで、開発や企画の効率化を支援するサービスです。本セミナーでは、Radar QFDの基本的な考え方と、実務での活用イメージを中心に、初めての方にも分かりやすく解説します。

情報整理や検討に多くの時間を要している方、QFDをより実践的に活用したい方におすすめの内容です。

登壇者：

山口 幹夫（VALUENEX株式会社 ・ サービス開発部 部長）

日時：1月27日（火）16:00-17:00

方法：オンライン（Zoom）

定員：100名（無料）

おすすめの方：

- 情報整理で工数が取られている方- AIで情報整理した場合の分類根拠や柔軟性に不満を抱えている方- 現状把握のためのリソースが不足している方詳細・申込はこちら :https://www.valuenex.com/jp/events-list/20260127/qfd-intro

■ Radar Tech Intelligence（RTI）紹介ウェビナー

Radar Tech Intelligence（RTI）(https://rti.valuenex.com/)は、詳細技術の動向・主要プレイヤー・注目領域を俯瞰的に理解できる技術情報プラットフォームとして2025年11月にリリースいたしました。本ウェビナーでは、RTIでどのようなレポートが得られるのか、どのような場面で活用できるのかを中心にご紹介します。

なお、RTIは無料でアカウント登録が可能で、登録者にはレポートダウンロードの特典もございます。さらに今回は新機能の紹介もあり、無料アカウント登録者の皆様へも特典がありますので奮って参加ください。

登壇者：

北原 亜美（VALUENEX株式会社 ・ 営業部）

日時：1月23日（金）16:00-16:30

形式：オンライン（Zoom）

定員：100名（無料）



おすすめの方：

- 研究職- 開発職- 各種企画職- 営業職- アカデミア関連詳細・申込はこちら :https://www.valuenex.com/jp/events-list/20260123/rti-webinar

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

VALUENEX株式会社 お問い合わせフォーム

https://www.valuenex.com/jp/contact-form

【VALUENEX株式会社について】

VALUENEX のビッグデータ解析ソリューションは、世界中の多種多彩かつ大量な文書情報を俯瞰解析＋可視化することで、さまざまなビジネス戦略へ繋がるインサイト (気付き) を得るサポートをしています。独自開発した アルゴリズムを基盤とするビッグデータ解析SaaSツール「VALUENEX Radar」と、数多くの経営課題にお応えしてきた経験豊富なコンサルティングサービスも含めたトータルソリューションを提供しています。