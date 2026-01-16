1月22日はカレーの日！定番カレーは「自分流のこだわり」重視。レシピ検索1位は「キーマカレー」、注目は2年で約1.9倍に伸長した「無水カレー」

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）は、1月22日の「カレーの日」にあわせてアンケート調査（※1）を行いました。アンケート結果およびNadiaおすすめレシピをご紹介いたします。

（※1）＜アンケート調査概要＞調査期間および回答者数：2025年12月19日～12月25日 Nadiaユーザー1178人が回答／調査機関：自社調査／調査対象： Nadiaに登録しているユーザー／調査方法：メールマガジンにてアンケート回答を募集

市販ルウ派は7割超。そのうち約4割が「隠し味」を足すこだわり派！

1月22日はカレーの日ですが、帝国データバンクの調査によると「カレーライス物価指数」が過去最高を更新しています（※2）。そこでカレーに関してNadiaユーザーにアンケートを行ったところ、カレーを作る際「市販のルウを使う」人は7割超（71.4%）という結果に。さらにそのうち約4割（37.3%）が、「ルウと好みの隠し味（カレー粉やスパイスを含む）を組み合わせる」と回答しました。具材については、「じゃがいも・にんじん・玉ねぎ」の定番野菜が約8割（78.3%）と圧倒的な人気を誇り、肉類だと豚肉が主流となっています。

「カレーのこだわり」について聞くと、コクやうま味を出すためのインスタントコーヒーやチョコレート、赤ワイン、ソース、ケチャップといった隠し味や調味料、さらには数種類のルウをブレンドしたり、追いスパイスをしたり、スパイスから自作するといったこだわり、また調理工程においても玉ねぎやにんにく・しょうがをしっかり炒めて手間を惜しまない人や、脂質や塩分を抑える工夫、子供が食べやすい味付けなど、健康や家族への想いが詰まった多様なこだわりが寄せられました。

（※2）出典：株式会社帝国データバンク「カレーライス物価指数（2026年基準改定）調査」（2026年1月9日）。カレーライス物価とは、カレーライスで使用する原材料や、調理にかかる水道光熱費などを独自に試算した指数。

https://www.tdb.co.jp/report/industry/260109-curry25y11/

検索1位は「キーマカレー」。注目は2年で1.9倍に急増した「無水カレー」

なお、2025年のNadia内でのレシピ検索（※3）で、カレーに関する検索は「キーマカレー」が最も多いという結果になりました。ひき肉や細かく切った野菜を使うキーマカレーは「火の通りを早くして時短できる」「安価なひき肉が主役になる」「余り野菜を使い切れる」など、昨今のタイパ・コスパニーズに合致したメニューとして支持され、人気を集めています。

さらに今注目なのが「無水カレー」です。水を入れず、野菜や食材の水分や調味料だけで煮込んで作る無水カレーは年々注目度が高まっており、2023年「無水カレー」の検索が最多の8月と、2025年最多の6月で比較すると、検索数は約1.9倍にまで伸長しました。素材の栄養とうま味をギュっと凝縮できる調理法として、健康意識の高まりと合わせて、夏場を中心に年々関心が高まっています。

（※3）Nadiaアプリ内における検索データ

【Nadia厳選】タイパ・コスパ・栄養を叶える！おすすめカレーレシピ

カレーには意外な食材でかさ増ししたコスパ抜群のレシピから、旬野菜をたっぷり使ったもの、栄養とうま味がギュッと詰まった無水カレーなど、物価高を賢く乗り切り、カレーの日を最大限に楽しむためのおすすめレシピをご紹介します。

ひき肉の半分を豆腐に置き換え！

ヘルシーかつ節約にもぴったり

【ひき肉と豆腐のキーマカレー】半熟卵のせ(ハート)豆腐そぼろで節約♪ byRINATY（りなてぃ）さん

https://oceans-nadia.com/user/236306/recipe/483488

もやしと厚揚げのかさ増し！

はさみを使えば包丁まな板も不要♪

爆速！コスパ良【もやしと厚揚げのキーマカレー】 byふじたかなさん

https://oceans-nadia.com/user/34598/recipe/497238

サバ缶の汁もまるごとイン！

缶詰使用で煮込み時間も削減！

やる気ゼロでも作れる！【サバ缶無水トマトカレー】 byおかだごはんさん

https://oceans-nadia.com/user/988588/recipe/475366

旬の白菜の大量消費にも！

白菜の甘みが美味しい無水カレー

【白菜大量消費】白菜の無水カレー byはっちさん

https://oceans-nadia.com/user/579706/recipe/431815

包丁まな板不要かつ、電子レンジでとことんラクちん！

【おいしさ新発見！麻婆カレー】レンジで一発!平日ぱぱっとご飯 byスギヤマ ヒサエさん

https://oceans-nadia.com/user/259228/recipe/420862

そのほかにも気になるデータ、レシピ等がございましたら、Nadia編集部までお気軽にお問い合わせください。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年1月時点で合計約7,000万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

