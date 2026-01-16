¥¢¥Ã¥×¥¹¥·¥¢¥¿ーÂè4²ó¸ø±é¡Ö¤¦¤ß¤ª¤È¡×¡¡¤¹¤ß¤À¥Ñー¥¯¥·¥¢¥¿ーÁÒ¤Ë¤Æ3·î¾å±é·èÄê¡¡¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¯ »à¤ÈºÆÀ¸¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ
(³ô)¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼çºÅ¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥·¥¢¥¿ーÂè4²ó¸ø±é¡Ö¤¦¤ß¤ª¤È¡×¤¬2026Ç¯3·î20Æü (¶â¡¦½Ë) ～ 2026Ç¯3·î29Æü (Æü)¤Ë¤¹¤ß¤À¥Ñー¥¯¥·¥¢¥¿ーÁÒ¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£Àî 1-1-10¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤Æ1·î19Æü(·î)10:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
http://confetti-web.com/@/upstheater4
https://www.upstheater.com/
https://www.instagram.com/ups_theater/
¡Ø¥¢¥Ã¥×¥¹¥·¥¢¥¿ー¡Ù¤Ï¡¢¡Ê³ô¡Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ½ºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£±é·à¡¦±ÇÁü¤Ê¤ÉÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁÏºî¤Ëî²¿Ê¤·¡¢³¤³°Å¸³«¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï°ìÉô¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡É¤¦¤ßÁÈ¡É¤È¡É¤ª¤ÈÁÈ¡É¤ËÊÌ¤ì¤Æ¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ´ë²è°Õ¿Þ
¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð²ÃÂ®¤·¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¡£
――²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡¢¼«¸Ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤――
¤½¤Î¾×Æ°¤ÏÂº¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼þ°Ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¤È³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÍ¥¤·¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
²¿¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²¿¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¸½Âå¤Ë¤½¤Ã¤ÈÌä¤¤Ä¾¤¹¡£
µß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·»
¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¼«Ê¬
¤É¤óÄì¤ÎÃæ¡¢ºÆ¤Ó»þ¤¬Æ°¤½Ð¤¹
¤½¤·¤Æ¡¢Ã©¤êÃå¤¯¡È¤¢¤ÎÆü¤Î¿¿¼Â¡É
¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÍ¥¤·¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¸µ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÌä¤¤Ä¾¤¹¡£
¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ
±é½Ð¡§ÊÆÁÒ ¥ê¥¨¥Ê¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³Ø±é·à³Ø²ÊÂ´¶È¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ëー¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡¢ÉñÂæ¡ÖÆó½½ÆüÁÍ¤È¿Í´Ö¡×¡Ö¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡×¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡×Åù¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½÷À½é¤Î¥¢¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÀµ¼°¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£
±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAlchemist¡×¡ÖGolden Tickets¡×¡ÖMOMO¡×Åù¡¢Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥·¥¢¥¿ーVol.1¡Ö¥¹¥«¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¥¢¥¹¥«¡×¡¢Vol,2¡Ö²â¿§¤Î¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤±é·à¤ÎÌ¾ºî¡ÖSTOP KISS¡×¤ò±é½Ð¤·¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖDreamer Z¡×¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¥«¥ß¥Î¥ì¥¢¥ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢NHKÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù½Ð±é¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±é³µÍ×
¥¢¥Ã¥×¥¹¥·¥¢¥¿ーÂè4²ó¸ø±é¡Ö¤¦¤ß¤ª¤È¡×
¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î20Æü (¶â¡¦½Ë) ～ 2026Ç¯3·î29Æü (Æü)
²ñ¾ì¡§¤¹¤ß¤À¥Ñー¥¯¥·¥¢¥¿ーÁÒ¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£Àî 1-1-10¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
¥Ðー¥ó¥º Í¦µ¤
ÇÃ»³ Í´¼ù
ÄÍËÜ ¾®É´¹ç
ÏªÌî ¤æ¤ê¡¿¸åÆ£ ¤µ¤ê
ÊÒ»³ Ä«ÅÍ¡¿¾®¾¾ ¹µ¨
¾®À¾ ¤Î¤ê¤æ¤
ÏÂÊÝ ÍÕ»Ò¡¿¶â µ®Ãæ
ÃÓÆâ ¾Í¿Í¡¿ÁýÅç Âó¼Â
µÆÃÏ Î°°É¡¿Æü»³ ÏÂ»Ò
ÃæÀî ¤¢¤¤é
Ä«ÁÒ Í³²Â¡¿°Ëº´ ÌïÀ¸¡¿°ìÊâ¡¿Èæ²Å ÂóÅÍ
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯3·î
20(¶â)¡¡14»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë/ 19»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë
21(ÅÚ)¡¡14»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë/ 19»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë
22(Æü)¡¡14»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë
23(·î)¡¡14»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë ¢¨
24(²Ð)¡¡14»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë/ 19»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë¢¨
25(¿å)¡¡14»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë/ 19»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë
26(ÌÚ)¡¡14»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë/ 19»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë¢¨
27(¶â)¡¡14»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë¢¨
28(ÅÚ)¡¡14»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë/ 19»þ¡Ê¤ª¤È¡Ë
29(Æü)¡¡14»þ¡Ê¤¦¤ß¡Ë
¢¨°õ¤Î²ó¤Ï¡¢½ª±é¸å¤Ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
SÀÊ¡§10,000±ß
AÀÊ¡§6,000±ß
¡Ê¥¨¥ê¥¢Æâ¼«Í³ÀÊ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
±é½Ð¡§ÊÆÁÒ ¥ê¥¨¥Ê
µÓËÜ¡§ÎÇ°ìÏ¯
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¶â»Ò µ®¿
±é½Ð½õ¼ê¡§ÎëÌÚ ¤ï¤³
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÃæÄÅ À¯°ì
À©ºî¡§LIDDTHROUGHS(³ô)
¼çºÅ¡§(³ô)¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¤«¤Ä¤Æ·»¡¦¥ß¥Ê¥È¤È¶¦¤ËIT´ë¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¿¥â¥Ä¡£¤·¤«¤·µÞÀ®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ç·»¤Ï²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤òÊú¤¨¼ºí©¡¢²ñ¼Ò¤ÏÊø²õ¤·¤¿¡£Ìî¿´¤âµï¾ì½ê¤â¼º¤Ã¤¿¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆü¡¹¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤ò´µ¤¦Éã¤¬¡Ö¥ß¥Ê¥È¤Î»àË´ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥â¥Ä¤ÏÈÝ±þ¤Ê¤¯¡Ö¾Ã¤¨¤¿·»¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ê¥È¤Î»à¤ò³Î¿®¤¹¤ëËå¡¦¥æ¥«¥ê¤Ï¡¢Éã¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á»àË´ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤òµÞ¤°¡£¤À¤¬¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢·»¤ÎÀ¸Â¸¤Ø¤Î°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢½êºß¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î·Ð±Ä¤ò¤á¤°¤ë·»Äï¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤È¡¢ÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¥ß¥Ê¥È¤ÎÌ´¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Êú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡È¤¢¤ë±³¡É¤È¡È·»¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÉã¤Ï»àË´ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÀ¤¤òµî¤ë¡£Áòµ·¤ÎÀÊ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¥æ¥«¥ê¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥¿¥â¥Ä¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢·»¤Î»à¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤È¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¤¤¿¡É±³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·½Ð¤¹¡£
¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¬¡Ö»à¡×¤ò¤É¤¦Êú¤¨¡¢À¸¤Ä¾¤¹¤Î¤«――¥¯¥¸¥é¤ÎÀ¼¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¶¦¤Ë¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯ºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com