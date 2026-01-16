【JAF宮城】「石巻防災・震災伝承のつどい」にJAFブースを出展！
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津 行雄）は、1月25日（日）に「マルホンまきあーとテラス」で開催される「石巻防災・震災伝承のつどい」において、VR機材および専用映像を使用した車両水没体験や、JAFロードサービス救援車両の展示を行います。
「石巻防災・震災伝承のつどい」は、“ともに語ろう ふるさと・命・未来”をテーマに、展示・体験を通して防災・震災の知識を次の世代へ伝えるとともに、防災・伝承団体の存在と活動を広く周知することを目的に石巻市が毎年開催しています。
JAF宮城支部のブースでは、災害時の命を守る行動を知っていただくため、VR機材および専用映像を使用し、同乗者の視点から車が水没していく様子や、車内に閉じ込められた場合の脱出方法を来場者に疑似体験していただきます。また、お子様にも楽しんでもらえるよう、ロードサービスの救援現場で活躍するレッカー車両を展示するとともに、子ども用の制服を着用して記念撮影ができるブースも用意しています。
JAF出展内容
VR車両水没体験
クルマの水没編（もしもの状況を疑似体験する360度VR動画） | JAF(https://jaf.or.jp/common/safety-drive/protect-life/360video/submerge)
レッカー車両展示
キッズ制服着用体験
◇JAFブース詳細はこちら
https://jaf.link/4bHAvii
イベント概要
イベント名
石巻防災・震災伝承のつどい-ともに語ろう ふるさと・命・未来-
開催日時
2026年1月25日（日） 10:15～14:30(開場10:00)
料金
入場無料（駐車場も無料）
開催場所
マルホンまきあーとテラス（宮城県石巻市開成1-8）
主催
石巻市
後援
国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所、宮城県
詳細
令和7年度「石巻防災・震災伝承のつどい」開催 - 石巻市(https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10051100/20251029103639.html)
問い合わせ先
石巻市危機管理部 震災伝承課（TEL：0225-95-1111）