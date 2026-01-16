関西国際空港 パラタ航空が関西＝仁川線を新規就航！

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、2026年1月19日（月）よりパラタ航空（WE）が関西＝仁川線の新規就航を開始することをお知らせします。

パラタ航空はLCC（格安航空会社）およびFSC（フルサービス航空会社）という既存の区分にとらわれることなく、新たな航空サービスの在り方を提案する新興航空会社で、今回、関西国際空港に初就航します。

同社は、優先搭乗や優先手荷物取扱いといった付加価値サービスを提供する有料座席オプションを導入するとともに、機内食およびラウンジ利用が可能なプレミアムクラスを展開し、利便性と快適性を両立した多層的なサービスモデルを構築しています。韓国と関西を結ぶネットワークのさらなる拡大により、お客さまにとっての選択肢が広がり、利便性が高まります。あわせて、両地域の交流がより活発になることが期待されます。

関西エアポートグループは、引き続き、航空ネットワークの拡充に努め、お客さまの利便性向上とともに、快適で楽しい旅の体験を創造してまいります。

○運航開始日

2026年1月19日（月）

○運航スケジュール

○機材仕様

機材：A320-200

座席：168席

画像提供：パラタ航空