【本日発売】構想・開発から4年！SNSの闇を暴くSNSホラー『BrokenLore: UNFOLLOW』がついに解禁！
人気ホラーシリーズの最新作が、PlayStation・Steam・Xboxで発売開始！
松竹株式会社ゲーム事業室（以降、松竹ゲームズ(https://game.shochiku.co.jp/ja/)）は、一人称視点のホラーゲーム・BrokenLoreシリーズの新作『BrokenLore: UNFOLLOW』のPlayStation版・Steam版を、本日1月16日（金）に発売したことをお知らせいたします。
シリーズでは、現実離れした世界観と象徴的なホラー表現、そして人間味あふれる物語を通して「現代社会の不安や個人が抱える心の弱さ」を描いてきました。最新作の『UNFOLLOW』では、有名インフルエンサーのAkidearest氏やKnite氏などが多数出演し、SNSの闇に焦点を当てています。美しくも不気味な異空間と、いつどこから襲われるかわからない、手に汗握る恐怖体験をお楽しみください。
詳細は各ストアページにてご確認ください。
- PlayStation 5 https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10008188
- Steam https://store.steampowered.com/app/2133830/BrokenLore_UNFOLLOW/
- Xbox Series X|S https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/-/9NS630HX5ZTX
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nHTUOS7NOCY ]
ゲーム概要
【タイトル】『BrokenLore: UNFOLLOW』
【リリース】発売中（1月16日 発売） ※ストアによって反映時間が異なる場合があります
【対応プラットフォーム】
・PlayStation 5
・Steam
・Xbox Series X|S
【価格】 PlayStation 5、Steam 3,080円（税込） / デラックス版 3,500円（税込）
【プレイ人数】1名
【ディベロッパー】Serafini Productions
【パブリッシャー】Serafini Productions, Shochiku
(R) Serafini Productions. All rights reserved. Licensed to & published by Serafini Productions, Shochiku Co.,Ltd.
PlayStation5、Xbox Series X|S、Steamでデラックス版も発売中
【内容】
・オリジナルサウンドトラック
・カスタマイズ可能なペット
・特別に書き下ろされたエンディングシナリオ
『BrokenLore: UNFOLLOW』ストーリー
静寂に包まれた家の中で目を覚ましたアン。
辺りを見回すと見知らぬ場所。
どうやら自分以外誰もいない。
どのくらい気を失っていたのか、
自分の身に何が起こったのかすら何も覚えていない。
唯一見覚えがあるのは、有名なYouTuberのAkidearest...。
彼女の動画は、アンが暗い日々を過ごしていた時にいつも助けてくれた。
そして今、Akidearestはアンの助けを必要としている。
この家を脱出するために、アンは家の中を探索し、
過去に起きた最も辛い選択と向き合うことを余儀なくされる。
しかしこの家には恐ろしい何かが彷徨い、彼女の脱出を拒むように付きまとう...。
果たしてアンは混乱と恐怖の中でこの家を無事に脱出できるのか。
※ホラーですが、猫は撫でられます
開発者 セバスチァーノ・セラフィニーよりコメントが到着！
シリーズを通して、常に社会問題に根ざしたホラー体験を追求してきました。目指しているのは、単にジャンプスケアでプレイヤーを驚かせることではなく、プレイを終えた後も消えない『後味』のように心に残り続ける恐怖です。
今作『UNFOLLOW』は、4年前に私がスタジオを立ち上げた際に最初に企画した思い入れの深い作品です。SNSの闇をテーマに、私自身がインフルエンサーとして活動した経験や、今回出演してくれた友人たちのリアルな葛藤を色濃く反映させました。プレイヤーの皆さまには、主人公への没入感を通して、現代社会特有の焦燥感や恐怖を感じていただきたいです。
小さい頃から日本文化や日本のホラー作品に影響を受けてきたこともあり、今後の作品には日本に関する演出が増えてくると思います。本作を入り口に、ぜひ他のシリーズ作品も手に取ってみてください。これからの展開にも、どうぞご期待ください。
Sebastiano Serafini
(セバスチァーノ・セラフィニー)
ゲームデザイナー。Serafini ProductionsのCEOを務める。
松竹ゲームズ（松竹株式会社ゲーム事業室）
2024年6月に松竹株式会社内のゲーム事業専門室としてスタート。PCおよびコンソール向けゲームを、日本やアジアを中心としたグローバル市場でパブリッシングしています。
https://game.shochiku.co.jp