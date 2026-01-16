グローバル展開が進むHADO、台湾・台北の新拠点を公開

株式会社meleap

株式会社meleap（本社：東京都／代表取締役：福田 浩士）は、ARスポーツ「HADO」のグローバル展開を進める中、台湾・台北市に新たな拠点を開設しました。

本リリースでは、現在世界各地で進行中の新店オープン事例の一部として、都市部・商業施設内における台北店の取り組みをご紹介します。

台湾・台北というマーケット

新店舗が位置するのは、台北市。

台湾の中でも人口・消費ともに最大規模を誇り、観光・ビジネス・商業が集積する都市です。

人の流れが非常に活発なエリアであることから、体験型エンターテインメントとの親和性が高い立地として出店を決定しました。

出店施設について

店舗は、台北駅エリアに位置する**亞洲廣場大廈（Asia Plaza Building）**内にオープン。

大型ショッピングモールではないものの、地元では認知度の高い複合商業施設で、日常的に多くの人が行き交う環境にあります。

店舗概要

グローバル展開について

- オープン日：12月23日- HADOコート数：2コート- 住所：B3, No. 50, Section 1, Zhongxiao West Road, Zhongzheng District, Taipei City（Asia Plaza Building）- 営業時間：11:00 AM - 08:00 PM- 関連URL：https://tinybot.cc/strike-technology-tao/tpe/内観外観ポスター

HADOは現在、アジア・中東・欧州・南米など世界各地で展開が進んでおり、各地域の市場特性や施設形態に合わせた導入が進行しています。

エンターテインメント用途にとどまらず、教育分野での学習・探究活動、法人向けのチームビルディングや研修、商業施設での集客コンテンツなど、幅広い活用モデルが構築されています。

今回ご紹介する台湾・台北店は、そうしたグローバル展開の一例として、都市部・商業施設内における運営モデルを体現する拠点となります。

HADO 日本国内パートナー募集サイト(https://hado-official.com/service/business_arena/)

「HADO（ハドー）」について

「HADO」は、既存のフィジカルスポーツとデジタル技術を融合させた、新しいスポーツの形「テクノスポーツ」です。頭にヘッドセット、腕にセンサーを装着し、エナジーボールやシールドを駆使して戦います。

シンプルなルールながら戦略性が高く、チームで作戦を立てる中で思考力・協働力・判断力が自然に育まれます。

運動が得意・不得意を問わず、誰もが同じフィールドで挑戦できる“次世代のスポーツ”として、世界39カ国で展開されています。

https://hado-official.com/

株式会社meleapについて

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界39ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。