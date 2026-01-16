【そごう大宮店】チョコレートパラダイス2026

株式会社そごう・西武

近年のカカオ価格高騰を背景に、チョコレート以外のスイーツへの注目度が急上昇。音楽フェスで多彩なジャンルを楽しむように、チョコレートだけにとどまらず、焼き菓子やパフェなど、幅広いスイーツを楽しむ「バレンタインフェス」が今年のテーマ。

焼き菓子などチョコレート以外のスイーツブランドは、前年からプラスし9 ブランド登場。もちろん、王道のチョコレートも充実。

「チョコか、チョコ以外か」―甘いフェス気分を、ぜひ会場で体験してください。

《CHOCOLATE PARADISE 2026 概要》

■１月２２日（木）～２月１４日（土） ※最終日は午後６時閉場 ■７階＝催事場

■取り扱いブランド数 約90 ブランド 初登場ブランド22 ブランド

【ミレニアム/クラブ・オン会員限定特別販売会】

１月２１日（水）午前１１時～午後８時

※お一人さま1枚のミレニアム／クラブ・オン(カード・アプリ)のご提示が必要となります。

※一部のブランドや限定品・商品につきましては1月22日(木)からの販売となります。

※混雑時は状況により入場制限を実施する場合がございます。

チョコ以外のスイーツが今年の注目

■ケイタマルヤマ（初登場）

詰合せチョコクッキー缶…4,860 円

ケイタマルヤマらしいパッケージの期間限定クッキー缶。

■PUG（初登場）

ボストンクッキーボックス アソート5（1 箱5 個入）…2,400 円

看板商品「ボストンクッキー」。人気のプレーン、濃厚チョコ、香り豊かな抹茶の3 種

類。外はサクサク、中はふんわりのリッチな味わい。

セバスチャン・ブイエ（初登場）

サブレヌヌース（1箱・3個入）…2,160円

数量：限定120個

アーモンドやヘーゼルナッツの香ばしい香りを活かしたサブレにザクザクとした食感のフィヤンティーヌを合わせました。

こだわりのスイーツをイートインで楽しんで

（さいたま市北区）カズ ベイク

柑橘とスパイスとハーブのパフェ…2,970円

冬が旬の柑橘を散りばめたKazuBake今冬のスペシャリテ。

自分へのご褒美にスパイスやハーブとのマリアージュをお楽しみください。

【1月21日（水）～30日（金）限定】

※仕入れの品種により盛り付けが異なる可能性がございます。

（さいたま市浦和区）アカシエ

あまりんのすごいチョコレートパフェ…3,168円

チョコとあまりんのソルベ、チョコのビスキュイ生地やキルシュのクリームなどが次々と顔を出し、最後は再びあまりんと紅茶のジュレで爽やかに。

【1月31日（土）・2月1日（日）限定】

（北海道函館市）函館元町珈琲店

真冬の函館元町プレミアム濃厚ミルクソフト

自家焙煎超ビター珈琲ソース…871円

深煎り珈琲専門店が作る自家焙煎超ビター珈琲ジュレソースとチョコレートがプレミアム濃厚ソフトに相性抜群。ミルクのコクとビターのほろ苦さを同時に楽しめます。

【2月2日（月）～5日（木）限定】

（蕨市）プラシャルル―

いちごとチョコレートのクレープ…3,080円

※1ドリンク付き

フランス・ブルターニュ地方発祥の郷土料理の一つ小麦粉を使用したクレープを、バレンタイン限定フレーバーでお届けいたします。

【2月6日（金）～8日（日）限定】

（所沢市）ケスクセ（初登場）

ティラミス…528円

新所沢にある生ドーナツ専門店。ブリオッシュの口どけの良いドーナツに自家製クリームがたっぷり詰まっている新食感な生ドーナツです。

【2月9日（月）～14日（土）限定】

味はもちろん、見た目にキュンな映えチョコたち

デルレイ

リミテッドBOX6個入（そごう・西武限定アソート）（1箱・6個入）…4,860円

2026年を彩る人気のフレーバーとDelReYのロゴ入り限定フレーバーをお届けいたします。

甘酸っぱさとジューシーさ、口の中いっぱいに弾けるフレッシュな味わいのフルーツ。そっと寄り添うように漂うラベンダーの芳香感。カラーダイヤモンドにインスパイアされデザインしたBOXを彩るショコラたちをお楽しみください。

ベルアメール京都別邸（初登場）

瑞穂のしずく あまおう苺づくし（1箱9個入）…3,240円

あまおう苺にこだわったひと箱。フツーティな苺のジュレをショコラの枡に流し込んだ、見た目も華やかな期間限定のひと箱です。

ル ぺパン

パルテール ドゥ ショコラ（9個入）…1,728円

2種類のお花をトッピングした可愛らしいチョコレートを花壇をイメージしたパッケージに包みました。

口の中でナッツとチョコクリームの風味が広がります。

フーシェ オリンポス

星の結晶/宇宙鉱物標本（1箱・9個入）…2,700円

宇宙の彼方に想いを馳せて、惑星の結晶をイメージした美しい宇宙鉱物たちをチョコレートで表現しました。

メサージュドローズ バイ カレンド

ベルローズ5本入…3,219円

1輪のバラをかたどった「ベルローズ」は本物のバラのよう。お花屋さんならではの花束のようなラッピング。

【同時開催】エスターバニー POPUP STORE

Esther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター“エスターバニー”のポップアップストアを期間限定で開催いたします。

人気商品だけでなく新商品もラインアップ。お買いあげでノベルティプレゼントも♪

エスターバニー POPUP STORE

会期：1月22日（木）～2月14日（土）※最終日は午後6時閉場

会場：7階＝催事場

一日早くお楽しみいただける「ミレニアム／クラブ・オン会員限定 特別販売会」開催

■1月21日（水） 午前11時～午後8時

※お一人さま1枚のミレニアム／クラブ・オン（カード・アプリ）のご提示が必要となります。

※一部の商品につきましては1月22日（木）からの販売となります。

画像はイメージです。税込2,000円お買いあげごとに「ホログラムポストカード」をランダムでプレゼント

会期中、商品を税込2,000円お買いあげごとに、「ホログラムポストカード」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※柄はお選びいただけません。

※非売品です。

※レシート合算不可

※数に限りがございます。

画像はイメージです。税込4,000円以上お買いあげで「紙ショッパー」プレゼント

会期中、商品を税込4,000円以上お買いあげの方に、「紙ショッパー」を1枚プレゼントいたします。

※非売品です。

※レシート合算不可

※数に限りがございます。

西武・そごうオリジナル エスターバニークッキー缶

POPでガーリーなエスターバニーの魅力をたっぷり詰め込んだ、西武・そごうとエスターバニーコラボのオリジナルクッキー缶。

バラエティに富んだ数種のクッキーのなかに、ひときわ目を引く大きなリボン型クッキー。

ちょっとした贈り物にもぴったりな中缶サイズです。

価格：3,240円

※数に限りがございます。