株式会社iiba、山形市と子育て支援に関する連携協定を締結

株式会社iiba

株式会社iiba（本社：東京都港区、代表取締役社長：逢澤 奈菜、以下当社）は、山形市（市長：佐藤 孝弘 ）と、地域における子育て支援の充実および地域経済の活性化を目的とした連携・協力に関する協定を、令和8年（2026年）1月8日に締結したことをお知らせいたします。

本協定は、iibaが培ってきた子育て情報のデジタル化・可視化のノウハウを活用し、山形市と連携して子育て情報のデジタルマップ化を推進することで、地域における子育て支援の質の向上と、「こどもまんなか社会」の推進、ならびに地域経済の活性化を図ることを目的としています。

本協定に基づく主な取り組み

本協定に基づき、当社と山形市は、主に以下の事項について連携・協力してまいります。

１.子育て支援策の情報発信に関すること

山形市が実施する各種子育て支援策や行政サービス、イベント情報等について、当社が運営する子育てマップアプリ『iiba』を活用し、子育て世帯にとって分かりやすく、使いやすい形で情報発信を行います。

２.子育て支援マップのデジタル化に関すること

市内の子育て関連施設、お出かけスポット、公共施設等の情報をデジタルマップとして一元化し、子育て世帯が日常的に活用できる環境づくりを推進します。これにより、行政と市民、地域事業者をつなぐ新たな子育てDXの取り組みを目指します。

今後の展望

当社は、本協定に基づく取り組みを通じて、山形市で子育てをする方々が地域の子育て資源にスムーズにアクセスできる環境の構築を支援してまいります。

また、子育て情報のデジタルマップ化を起点とした子育てDXを推進することで、行政サービスの利便性向上に加え、地域における子育て環境の向上や、持続的な地域づくりに寄与していくことを目指します。

会社概要

会社名： 株式会社iiba

代表者： 逢澤 奈菜

所在地： 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階

事業内容： 子育て特化のマッププラットフォーム『iiba』の開発・運営

コーポレートサイト： https://corporate.iiba.space/

協業・掲載・提携のお問い合わせ：https://corporate.iiba.space/contact

公式Instagram： https://www.instagram.com/iiba_official/

【本件に関するメディアからのお問い合わせ先】

iiba広報事務局 pr@iiba.co.jp



